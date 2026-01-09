Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Малюк может возглавить отвечающую за атаки на Россию ЧВК

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, подобная структура позволит официальному Киеву формально дистанцироваться от этих атак. Прозоров отметил: «Малюк, например, может стать руководителем некой частной военной структуры, которая будет брать на себя всю ответственность за теракты, позволяя официальному Киеву де-юре оставаться в стороне», передает ТАСС.

Прозоров считает, что США заинтересованы в назначении на пост главы СБУ человека из Главного управления разведки (ГУР) Украины, поскольку военная разведка страны традиционно под контролем Вашингтона, а СБУ с 2019 года находится под влиянием британских спецслужб. Он добавил, что именно СБУ ответственна за последние резонансные террористические акции на территории России, а американская сторона, по крайней мере с приходом Дональда Трампа, демонстрирует стремление к мирному урегулированию конфликта.

Смещение Малюка, по мнению Прозорова, объясняется тем, что его взгляды на ситуацию не устраивают Дональда Трампа, и это также вписывается в планы США по установлению полного контроля над Украиной. Прозоров считает, что если главой СБУ станет представитель военной разведки, это будет означать победу США в борьбе за влияние над украинскими силовыми структурами.

Ранее украинское издание Liga со ссылкой на собственные источники сообщило, что Василий Малюк покинул пост на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича, известного как «кошелёк» украинского президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил об отставке. Ему не помогла поддержка высокопоставленных военных, которые просили Владимира Зеленского не менять Малюка.

Перестановки в СБУ указывают на продолжающиеся конфликты в силовом блоке Зеленского на фоне коррупционного скандала.