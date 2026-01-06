На Украине усмотрели связь отставки главы СБУ с делом Миндича

Tекст: Елизавета Шишкова

Отставка Василия Малюка с поста руководителя Службы безопасности Украины может быть напрямую связана с коррупционным делом, в котором фигурирует Тимур Миндич – соратник и «кошелек» Владимира Зеленского, передает Газета.ru. Собеседники украинского издания Liga отметили, что президент Украины Зеленский остался недоволен тем, как Малюк справлялся с ситуацией вокруг скандала, не сумев ни предотвратить его публичное освещение, ни ограничить размах инцидента.

Ранее «Украинская правда» писала, что Малюка также обвиняют в том, что СБУ занималась коммерцией в тылу, фактически оказывая давление на предпринимателей по собственному усмотрению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил об отставке. Ему не помогла поддержка высокопоставленных военных, которые просили Владимира Зеленского не менять Малюка.

Перестановки в СБУ указывают на продолжающиеся конфликты в силовом блоке Зеленского на фоне коррупционного скандала.

За отставкой Малюка, по мнению экспертов, стоят европейские силы, и этот уход считается поражением Дональда Трампа в давлении на Владимира Зеленского.