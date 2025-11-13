За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.20 комментариев
В Волгограде начались сборы ветеранов СВО Южного федерального округа
В Волгограде стартовали окружные сборы, где более 130 ветеранов спецоперации на Украине из регионов Юга России и новых территорий обменяются опытом адаптации и трудоустройства.
Более 130 ветеранов специальной военной операции прибыли в Волгоград для участия в окружных сборах. В мероприятии принимают участие ветераны из ЮФО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сборы проходят на базе музея-панорамы «Сталинградская битва», а открытие сопровождалось внесением государственных флагов. Собравшихся поприветствовал заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов, подчеркнув высокий символизм встречи: «Знаменательно, что накануне 83-й годовщины Сталинградской битвы, в год 80-летия Великой Победы, в год Защитника Отечества, город-герой Волгоград принимает у себя героев нашего времени – ветеранов специальной военной операции».
Как отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Антон Калинин, региональные ассоциации ветеранов СВО уже учреждены во всех субъектах округа и занимаются консолидацией, социализацией и возвращением бойцов к мирной жизни. По его словам, порядка 300 ветеранов проходят управленческое обучение, а более 130 человек уже стали депутатами и главами муниципалитетов.
«Убежден, состав участников сборов обеспечит результативный обмен опытом и позволит обозначить перспективные направления для развития Ассоциаций в регионах. А принципиальность делегатов, в бою доказавших стойкость, и впредь будет способствовать достижению цели, поставленной президентом Российской Федерации», – написал Калинин в Telegram-канале.
С приветственным обращением выступил глава ДНР Денис Пушилин, заявивший, что сборы способствуют выявлению лидеров ветеранского сообщества и созданию новых инициатив. Основой рабочей программы сборов стал обмен опытом, обсуждение законодательных инициатив и планирование первоочередной поддержки.
Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев сообщил, что в ЮФО недавно подписано соглашение о сотрудничестве с ПАО «Ростелеком» для совершенствования платформы «СВОй труд», помогающей с трудоустройством ветеранов. Герой Российской Федерации Алексей Романов отметил значимость участия ветеранов в решении социальных задач.
Ветераны почтили память погибших на Мамаевом кургане у Вечного огня и получили общественные награды Ассоциации ветеранов СВО. Итоги сборов включают укрепление координации между регионами и формирование единой стратегии будущей работы организации.