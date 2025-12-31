В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Власти Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета
В правительстве Камчатского края предупредили жителей о временных перебоях мобильного интернета 31 декабря, при этом проводные сети и Wi-Fi останутся доступными.
Власти Камчатки предупредили жителей региона о возможных перебоях в работе мобильного интернета 31 декабря, передает РИА «Новости».
По данным правительства, ограничения затронут всех основных операторов мобильной связи – «МегаФон», МТС, «Билайн» и Tele2. Ожидается, что нестабильная передача данных будет наблюдаться на протяжении дня.
В правительстве объяснили, что ограничения вводятся «в целях обеспечения безопасности населения, защиты объектов и инфраструктуры». Отмечается, что проводной интернет и бесплатные точки доступа Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме. Также в сообщении подчеркивается, что при отключениях будут по-прежнему доступны ресурсы и цифровые сервисы из перечня Минцифры России, включая мессенджер Max.
Банкоматы и терминалы оплаты в крупных торговых сетях будут функционировать стабильно, однако возможны перебои с оплатой товаров через мобильные устройства. В Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе бесплатный Wi-Fi тоже будет работать бесперебойно. О сроках полного восстановления мобильной связи власти Камчатки пообещали сообщить дополнительно.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о возможном введении ограничений связи на период новогодних праздников. Региональные власти отметили угрозу провокаций и попыток атак беспилотников. Также власти предупредили о рисках кибервмешательства в работу местной инфраструктуры.