Власти Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Tекст: Вера Басилая

Власти Камчатки предупредили жителей региона о возможных перебоях в работе мобильного интернета 31 декабря, передает РИА «Новости».

По данным правительства, ограничения затронут всех основных операторов мобильной связи – «МегаФон», МТС, «Билайн» и Tele2. Ожидается, что нестабильная передача данных будет наблюдаться на протяжении дня.

В правительстве объяснили, что ограничения вводятся «в целях обеспечения безопасности населения, защиты объектов и инфраструктуры». Отмечается, что проводной интернет и бесплатные точки доступа Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме. Также в сообщении подчеркивается, что при отключениях будут по-прежнему доступны ресурсы и цифровые сервисы из перечня Минцифры России, включая мессенджер Max.

Банкоматы и терминалы оплаты в крупных торговых сетях будут функционировать стабильно, однако возможны перебои с оплатой товаров через мобильные устройства. В Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе бесплатный Wi-Fi тоже будет работать бесперебойно. О сроках полного восстановления мобильной связи власти Камчатки пообещали сообщить дополнительно.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о возможном введении ограничений связи на период новогодних праздников. Региональные власти отметили угрозу провокаций и попыток атак беспилотников. Также власти предупредили о рисках кибервмешательства в работу местной инфраструктуры.