Дрозденко допустил введение ограничений связи в Ленобласти на праздники

Tекст: Дарья Григоренко

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры, вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти», – заявил губернатор в своем Telegram-канале.

Он отдельно отметил, что такие меры могут создавать бытовые неудобства и вызывать дополнительное беспокойство за близких.

Дрозденко рекомендовал жителям Ленинградской области заранее продумать альтернативные способы связи, в том числе через мессенджер Max, чтобы снизить возможные неудобства. Он подчеркнул, что ограничения призваны обеспечить безопасность региона в условиях текущей геополитической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге утром в понедельник была объявлена угроза БПЛА, из-за чего сохранялись перебои в работе мобильного интернета даже после ее отмены.