Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.19 комментариев
Олимпийский флаг в Париже подняли не той стороной
На церемонии открытия ОИ в Париже подняли перевернутый олимпийский флаг
В Париже на церемонии открытия Олимпиады олимпийский флаг повесили в перевернутом виде, сообщают информационные агентства.
В рамках церемонии флаг к сцене в форме Эйфелевой башни принесла таинственная фигура. Однако на флагшток его водрузили перевернутым, в таком виде флаг и был поднят, передает РИА «Новости».
На Олимпийском флаге изображены пять колец: голубое, черное и красное составляют верхний ряд, желтое и зеленое –нижний. На записи видно, что на флагштоке желтое и зеленое кольца оказались над голубым, черным и красным.
Напомним, Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что «церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества».