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Житель Петербурга незаконно легализовал более 400 мигрантов
Житель Петербурга, являющийся учредителем компании по подбору персонала, был задержан за незаконную легализацию более 400 мигрантов в течение полутора лет, сообщили в СК России.
Следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции иностранцев с использованием служебного положения», передает РИА «Новости».
Согласно версии следствия, петербуржец, будучи учредителем компании по подбору персонала, «из корыстных побуждений искал иностранных граждан, желающих незаконно встать на миграционный учет за плату». Для этого он заключил договор аренды жилья на улице Демьяна Бедного, которое указывалось как место проживания мигрантов в документах, предоставляемых в соответствующие органы.
В период с мая 2020 года по декабрь 2022 года фигурант организовал незаконное пребывание более 400 иностранных граждан на территории Петербурга. Сейчас мужчине предъявлено обвинение, и он помещен под домашний арест.