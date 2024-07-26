Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.15 комментариев
Россия предложила БРИКС повысить доступность взаимных инвестиций
Россия предложила странам БРИКС расширить сотрудничество в сфере инвестиций и технологий и создать условия для роста взаимной торговли и совместных проектов в промышленности, заявил министр экономразвития Максим Решетников на 14-й встрече министров экономики и внешней торговли стран БРИКС в Москве.
Решетников на тематической сессии, посвященной укреплению многосторонней торговой системы и обеспечению благоприятного делового климата, отметил, что российская сторона выступила с инициативой активизировать сотрудничество между странами БРИКС в области инвестиций и технологий. По его мнению, это позволит не только укрепить экономические связи между государствами объединения, но и создать новые возможности для бизнеса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэкономразвития.
Как указал министр, БРИКС обладает значительным потенциалом для развития сотрудничества в различных сферах, включая промышленность, сельское хозяйство и высокие технологии. Он подчеркнул, что страны БРИКС обладают богатыми природными ресурсами и высокой производственной мощностью, что создает благоприятные условия для развития совместных проектов.
«Как показывает практика, наши страны способны договариваться по вопросам торговли. Именно поэтому в БРИКС взаимная торговля ежегодно растет в три раза быстрее общемировой, – отметил он. – По последним данным, взаимная торговля между странами БРИКС достигла почти 678 млрд долларов в год. При этом последние 10 лет мировая торговля росла на 3% в год, а торговля БРИКС с миром – на 2,9% в год, внутри объединения – на 10,7% в год».
Особое внимание министр уделил необходимости развития сотрудничества между малыми и средними предприятиями стран БРИКС. Он предложил разработать цифровые сервисы и платформы для упрощения контактов, повышать доступность взаимных инвестиций и технологий, создавать программы по поддержке экспорта, развивать промышленную кооперацию и обмениваться технологиями.
Представители других стран БРИКС поддержали инициативу России. Так, государственный министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бен Ахмед Аль-Зейюди отметил важность укрепления многосторонней торговой системы и снижения барьеров для торговли между странами БРИКС. Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес призвал страны БРИКС противостоять протекционистским тенденциям в мировой торговле.