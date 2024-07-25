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    25 июля 2024, 18:35 • Общество

    Как поймали подложившего взрывчатку для полковника Генштаба РФ

    Как поймали подложившего взрывчатку для полковника Генштаба РФ
    @ goc.gov.tr

    Tекст: Евгений Крутиков

    Турция в рекордные сроки задержала сбежавшего из России Евгения Серебрякова – человека, обвиняемого в покушении на жизнь офицера российского Генштаба. Теперь он должен быть выдан России в ближайшее время. Благодаря чему беглеца удалось обнаружить и задержать настолько быстро, как устроено взаимодействие спецслужб Турции и России – и как случилось превращение студента престижного вуза в обвиняемого по тяжелой уголовной статье?

    Вся операция по установлению и поимке подозреваемого уложилась в сутки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали в 2.30 24 июля, как некий молодой человек закладывает какой-то предмет под днище джипа, стоявшего на парковке у дома на улице Синявской на севере Москвы.

    Человек некоторое время просидел на детской площадке, снимая на телефон заминированный автомобиль. Его лицо было прекрасно видно на камерах наблюдения. Если предположить в его действиях некую разумность, то он не боялся «засветиться», поскольку имел план отхода, который считал надежным.

    Затем он сел в автомобиль каршеринга и доехал на нем до аэропорта Внуково. Билеты он купил заранее и зарегистрировался на рейс тоже загодя электронным способом. Он едва не опоздал на рейс, но все-таки через три часа после закладки взрывного устройства вылетел в Турцию. Сам взрыв раздался в 6.30 утра, когда самолет с террористом был уже в воздухе. Владельцем машины, по данным источников «Интерфакса», является полковник Генштаба России.

    Оперативники изъяли камеры видеонаблюдения во дворе дома, а также видеорегистраторы других машин, находившихся на стоянке. Личность террориста – им оказался москвич Евгений Серебряков – была установлена очень быстро. Была установлена машина, маршрут ее передвижения и данные о регистрации Серебрякова на рейс. Его оперативно арестовали заочно в московском суде, поскольку без этого нельзя передать требование задержания в Интерпол. После этого требование ареста было официально отправлено в Интерпол и правоохранительные органы Турции.

    Турецкая сторона получила установочные данные на обвиняемого примерно через час после того, как Серебряков уже прошел контроль в аэропорту Бодрума. Туркам не составляло труда вычислить его по полученным из Москвы данным. Требовалось разве что содействие турецкой разведки Milli Istihbarat Teskilati, о чем прямо упомянул в своем сообщении в соцсетях глава турецкого МВД Али Ерликай.

    Турки отследили перемещение машины, на которой Серебряков выехал из аэропорта Бодрума, и вскорости ее задержали. Вместе с Серебряковым был задержан и шофер этой машины. Его фамилия не разглашается, но, видимо, есть основания полагать, что это не просто таксист из аэропорта, а человек, специально встречавший Серебрякова, а следовательно, причастный к теракту.

    Если это так, то этот шофер становится важной фигурой расследования, поскольку он может рассказать: кто, когда и при каких обстоятельствах давал ему задание встретить террориста в аэропорту Бодрума.

    Эта цепочка показаний не менее важна, нежели показания самого Серебрякова. И судя по всему, это не те люди, которые будут долго запираться. Главной проблемой может быть количество «прокладок» между исполнителем и заказчиками.

    Стоит подчеркнуть, что турецкая сторона крайне нетерпимо относится к любым проявлениям терроризма. Турок вообще не интересует какая-то политическая подоплека терроризма. Потому так слаженно работает взаимодействие Анкары и Москвы в этом вопросе. Существуют отработанные протоколы, которые позволяют свести к минимуму бюрократию. Обе стороны мгновенно обмениваются юридическими документами, которых требуют формальности. Такой уровень взаимодействия сложился не вчера, а был отработан за последние 15 лет после того, как впервые возникла угроза агрессивного джихадизма. Такого уровня координации работы спецслужб, как с Турцией, у России нет даже с некоторыми странами СНГ и ОДКБ.

    Теперь следователям предстоит узнать, откуда Серебряков взял бомбу. Недавнее задержание в Санкт-Петербурге группы лиц, как раз занимавшихся транзитом украинской взрывчатки из Европы, дает основание полагать, что таких каналов может быть несколько, и они существуют параллельно. Выявить их можно только оперативным путем или определив типичные пути и способы такого транзита.

    Другой примечательный момент: та скорость, с которой следователи в Москве по видеоизображению установили личность террориста.

    Серебряков имел загранпаспорт и несколько раз за последние годы выезжал за границу (Чехия, Грузия, Армения). Помимо этого, молодой человек был активным сторонником разного рода организаций, ныне признанных экстремистскими. Он участвовал в митингах и столкновениях с полицией в центре Москвы в 2014 году, в результате чего неоднократно попадал на камеры не только спецслужб, но и СМИ. Поэтому никаких особых трудностей для установления его личности по видео не было.

    Интересна и сама личность задержанного. Евгений Серебряков родился и вырос в Урюпинске Волгоградской области, был на хорошем счету в школе и даже получал специальную стипендию губернатора. «Поздравляем Серебрякова Евгения, ученика 11 «В» класса МБОУ Лицея. Решением областного комитета по назначению персональных стипендий Волгоградской области от 9 сентября 2011 года ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», – говорится  в сообщении на сайте учебного заведения. Согласно сведениям портала, Серебряков также становился призером различных конкурсов по истории.

    И вот в 2012 году Серебряков приезжает в Москву и поступает в Высшую школу экономики. Он хорошо учится и отправляется в Прагу по программе студенческого обмена. Он старается соответствовать той среде, в которую попал из Урюпинска: снимает квартиру в очень недешевом Пресненском районе, заводит кошек и зачем-то ходит на службы в католический костел.

    Перед нами в какой-то степени типичная история приехавшего в Москву провинциала, попавшего в специфическую студенческую среду того времени.

    Он очутился в окружении людей, среди которых хвастаться оппозиционностью, щеголять участием в митингах или запрещенных экстремистских организациях было демонстрацией успеха. В некоторых вузах тогда могли даже травить студентов, не разделявших подобного рода взгляды. Тот, кто попадает в среду, где подобное поведение считается успехом, чаще всего станет подражать этому. Отсюда и увлечение анархизмом\левачеством\либертарианством (нужное подчеркнуть), кошки и демонстративное приобщение к редкому для москвичей католичеству.

    Добавим сюда стажировку в русофобской столице Европы Праге и поездки в Грузию и Армению, напичканных разного рода антироссийскими НКО. И вот уже юноша начинает участвовать в митингах, а через десять лет мы получаем террориста, пишущего свое имя в профилях соцсетей по-украински и подкладывающего бомбы под автомобили российских офицеров. Невольно приходится сделать вывод, что перед нами прямое следствие той атмосферы, которая сложилась 10-15 лет назад в ряде вузов страны.

    Наверняка сказалась не только атмосфера, но и какие-то особенности личности Серебрякова. Далеко не все из студентов того времени зашли так далеко, как он. Но налицо тот факт, что в свое время в нашей стране среди молодежи сложилась небольшая, но неуравновешенная группа лиц определенной идеологической платформы, требующая к себе профилактического внимания контрразведки. Как показал случай Серебрякова, в этой среде могут появиться одиночки, способные на террористические действия.

    Профилактика не означает репрессии, скорее негласный мониторинг социальной активности представителей определенной группы риска. Это тоже форма борьбы с терроризмом. Успешное сотрудничество с турецкими коллегами – это прекрасно. Но предотвращение самого события преступления – бесценно. Возможно, это главный урок эффективно проведенного расследования террористического акта на севере Москвы.

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