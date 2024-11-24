ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией

Пленный сообщил о минировании ВСУ всех дамб и мостов на границе с Белоруссией

Tекст: Максим Попов

Как передает РИА «Новости», Залесский служил в 166 батальоне 119 бригады ВСУ. «Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в Белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», – приводит его слова агентство.

Залесский подчеркнул, что все мосты и дамбы на маленьких речках заминированы. При этом у военных есть средства для их подрыва.

До этого пленный рассказал об обучении ВСУ стрельбе по видео с Youtube.