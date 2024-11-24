Пленный рассказал об обучении ВСУ стрельбе по видео с Youtube

Tекст: Максим Попов

Как сообщило РИА «Новости», Молозин служил пулеметчиком в 152 бригаде ВСУ и после перевода в третий батальон противотанкового взвода получил указание от начальника штаба обучаться самостоятельно.

«Мы спросили у начальника штаба: 'С чего? Как? Обучение какое-то?', если нас поставили уже на эту должность, он сказал: 'Посмотрите в Youtube, там все рассказывают'… сказали посмотреть СПГ-9», – рассказал пленный.

Кроме того, Молозин отметил, что из вооружения у него был только автомат.

До этого стало известно, что некоторые украинские военные, готовящие мобилизованных на полигонах, из-за психических расстройств не могут брать в руки оружие.