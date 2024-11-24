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Пленный рассказал об обучении ВСУ стрельбе по видео с Youtube
Военнопленный Владимир Молозин рассказал, что солдат ВСУ обучали стрелять с помощью видео на Youtube.
Как сообщило РИА «Новости», Молозин служил пулеметчиком в 152 бригаде ВСУ и после перевода в третий батальон противотанкового взвода получил указание от начальника штаба обучаться самостоятельно.
«Мы спросили у начальника штаба: 'С чего? Как? Обучение какое-то?', если нас поставили уже на эту должность, он сказал: 'Посмотрите в Youtube, там все рассказывают'… сказали посмотреть СПГ-9», – рассказал пленный.
Кроме того, Молозин отметил, что из вооружения у него был только автомат.
До этого стало известно, что некоторые украинские военные, готовящие мобилизованных на полигонах, из-за психических расстройств не могут брать в руки оружие.