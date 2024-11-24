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Bloomberg: Байден максимально усилит Украину перед возвращением Трампа
Стало известно о планах Байдена по усилению Украины для противодействия России
Президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, сообщило Bloomberg .
По информации издания, уходящий президент США Джо Байден предпринимает шаги для усиления Украины перед возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа, сообщает «Лента.Ру».
Стратегия включает снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, передачу Киеву противопехотных мин, а также прощение части украинского долга. Кроме того, упоминаются санкции против Газпромбанка, который, как отмечает агентство, играет ключевую роль в экспорте российского газа.
Источники сообщают, что инициативы направлены на поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Байден стремится продемонстрировать, что Украина имеет возможности для ответных действий против России.
Ранее Bloomberg отметило, что Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом из-за дефицита газа и санкций.