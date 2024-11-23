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Bloomberg: Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом из-за дефицита газа и санкций
Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка, что может повлиять на поставки российского СПГ, пишет Bloomberg.
В материале Bloomberg отмечается, что эскалация конфликта на Украине уже привела к росту цен на газ на 45 процентов в этом году, передает РИА «Новости».
Запасы топлива быстро сокращаются из-за увеличения спроса, вызванного похолоданием, пишет агентство. Одним из факторов, усугубляющих ситуацию, являются санкции США против Газпромбанка, которые могут привести к прекращению импорта российского СПГ еще до окончания договора о транзите через Украину, говорится в статье.
Согласно прогнозам Bloomberg, если зима будет холодной и запасы истощатся, то пополнить их летом станет сложнее, а цены на газ могут остаться высокими даже после зимы. Это связано с возможными задержками поставок СПГ из США и потерей дешевых путей поставок из России.
Эксперты опасаются, что уже следующим летом цены на газ могут быть выше, чем в зимний период, что создаст дополнительные трудности для пополнения запасов.
Напомним, Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк и банк «Центрокредит». Турецкие, эмиратские и тайские банки прекратили обслуживание карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, ссылаясь на технические ошибки и блокировки.