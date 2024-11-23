Карты Газпромбанка UnionPay перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда

Tекст: Александра Юдина

При попытке использовать карту банкоматы в Анкаре и Стамбуле выдают сообщения о технической ошибке или отсутствии обслуживания, передает ТАСС.

Проблемы наблюдаются как в государственных, так и частных банках Турции. В некоторых случаях банкоматы сообщают, что операции с картами не санкционированы. Ситуация касается как корпоративных, так и индивидуальных карт Газпромбанка, работающих на системе UnionPay.

Об аналогичных проблемах с обслуживанием карт сообщили и в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, при попытке использования карта выдает уведомление о блокировке или неактивности.

Тайские банки также прекратили обслуживание таких карт. Банкоматы в Таиланде возвращают карту с уведомлением о некорректной операции.

Накануне Газпромбанк сообщил клиентам о возможных трудностях при использовании карт Union Pay за пределами России после введения санкций США.

Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». В Японии заявили, что американские санкции против Газпромбанка не коснутся японских компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2».