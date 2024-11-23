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Карты Газпромбанка UnionPay перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда
Турецкие, эмиратские и тайские банки прекратили обслуживание карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, ссылаясь на технические ошибки и блокировки, что вызывает затруднения у пользователей при снятии средств.
При попытке использовать карту банкоматы в Анкаре и Стамбуле выдают сообщения о технической ошибке или отсутствии обслуживания, передает ТАСС.
Проблемы наблюдаются как в государственных, так и частных банках Турции. В некоторых случаях банкоматы сообщают, что операции с картами не санкционированы. Ситуация касается как корпоративных, так и индивидуальных карт Газпромбанка, работающих на системе UnionPay.
Об аналогичных проблемах с обслуживанием карт сообщили и в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, при попытке использования карта выдает уведомление о блокировке или неактивности.
Тайские банки также прекратили обслуживание таких карт. Банкоматы в Таиланде возвращают карту с уведомлением о некорректной операции.
Накануне Газпромбанк сообщил клиентам о возможных трудностях при использовании карт Union Pay за пределами России после введения санкций США.
Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». В Японии заявили, что американские санкции против Газпромбанка не коснутся японских компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2».