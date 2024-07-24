Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.3 комментария
В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Россиянин, подозреваемый в подрыве автомашины в Москве, задержан в турецком городе Бодруме, заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.
Подозреваемого Евгения Серебрякова задержали полицейские провинции Мугла в Бодруме, сообщил Ерликая, передает ТАСС.
Он добавил, что о нем турецким властям сообщили представители российского подразделения Интерпола. Они пояснили, что Серебряков совершил теракт с начиненной взрывчаткой машиной в Москве. Ерликая отметил, что россиянин добрался в Турцию на самолете.
Напомним, в среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник спецоперации, ему оторвало ступни. Также ранения получила его супруга. В МВД сообщили, что сдетонировало взрывное устройство, взрыв машины квалифицирован как покушение на убийство.
Директор ФСБ Александр Бортников пояснил, что подозреваемый скрылся на территории Турции.