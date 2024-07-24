Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Бортников: Подозреваемый в подрыве машины в Москве сбежал в Турцию
Подозреваемый в подрыве машины в российской столице сбежал на территорию Турецкой Республики, заявил директор ФСБ Александр Бортников в среду.
Бортников, отвечая на вопрос о том, где находится подозреваемый, заявил, что тот сейчас уже в Турции, передает РИА «Новости».
Он отметил, что российская сторона ведет работу с турецкими коллегами по его задержанию и экстрадиции.
В среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник спецоперации, ему оторвало ступни. Также ранения получила его супруга. В МВД сообщили, что сдетонировало взрывное устройство, взрыв машины квалифицирован как покушение на убийство. В Сети появилось видео данного инцидента.