Tекст: Максим Попов

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС обвинил США в использовании Тайваня для провокации серьезного кризиса в Азии. Он подчеркнул, что вопрос Тайваня является исключительной компетенцией Китая, однако Вашингтон, нарушая принцип «одного Китая», укрепляет военно-политические связи с Тайбэем и наращивает поставки вооружений.

По мнению Руденко, цель США – спровоцировать Китай и создать кризис в Азии в угоду своим корыстным интересам. Он добавил, что западные государства продолжают разрушать системы инклюзивного многостороннего сотрудничества в регионе, что может привести к серьезному конфликту.

Руденко отметил, что предпосылки для возможного раскола региона особенно активно создавались западными странами в последние два года. Это, по его словам, может поставить регион на грань крупного конфликта.

Напомним, на этой недели Пекин отклонил предложение США о встрече министров обороны из-за недавней продажи оружия Тайваню, объясняя это недовольством действиями Вашингтона.