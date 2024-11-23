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    23 ноября 2024, 18:15 • В мире

    Мемуары Меркель станут неприятным сюрпризом для Зеленского

    Бывший канцлер ФРГ Меркель попыталась заново осмыслить причины противостояния на Украине

    Мемуары Меркель станут неприятным сюрпризом для Зеленского
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения» из-за саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Своим взглядом на украинский кризис и разногласия России с НАТО Меркель делится в мемуарах «Свобода». По мнению экспертов, всю правду Меркель в книге не расскажет, но главное ее высказывание касается российского «Северного потока».

    На следующей неделе в продажу выходят мемуары экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Свобода. Воспоминания 1954–2021». Меркель возглавляла правительство Германии с 22 ноября 2005-го по 8 декабря 2021 года. С ней ассоциируется, с одной стороны, период европейского благополучия, а с другой – первые серьезные потрясения. Это не только миграционный кризис 2015-2016 годов и проблемы в связи с пандемией коронавируса, но и назревание противостояния вокруг Украины.

    В интервью мировых изданий по поводу выхода книги самые острые вопросы касаются ситуации на Украине и судьбы газопроводов «Северный поток». В разговоре с немецким изданием Der Spiegel Меркель заявила, что Владимир Зеленский сделал из нее «козла отпущения» из-за решений, принятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Это ощущение стало для нее реальностью в 2022 году, когда Зеленский пригласил ее и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу. По ее словам, это было сделано с явным намеком на то, что их позиция на саммите привела к событиям в Буче.

    В Киеве называли Меркель виновной в невступлении Грузии и Украины в НАТО, потому что во время саммита альянса в 2008 году именно она выступала против приглашения этих стран в блок и убедила остальных членов НАТО в том, что этого делать нельзя. Сейчас Меркель говорит, что в то время Германия и Франция, следуя концепции двойного решения НАТО, также усиливали принцип сдерживания. Тем не менее, она считает, что ее роль в украинском конфликте была несправедливо оценена Зеленским.

    На посту канцлера Меркель играла значимую роль в урегулировании конфликта на Украине и была одним из ключевых посредников в минском формате переговоров, направленных на мирное разрешение кризиса.

    В разговоре со Spiegel она отметила, что поддержка Киева оружием в 2014 году не была бы успешной стратегией для возвращения Донбасса. Но, несмотря на отсутствие шансов на успех военного решения, она осознавала, что нельзя «оставить Украину беззащитной». Это создавало дилемму, так как на тот момент Германия не поставляла оружие, но поддерживала усилия НАТО. Таким образом, Берлин выбрал путь дипломатической поддержки, а не поставок вооружений. На самой Украине, по словам Меркель, в тот момент не было единого мнения по поводу возврата контроля над Донбассом

    В интервью итальянское газете Corriere della Sera Меркель заявила, что Киев не должен самостоятельно принимать решение о начале переговоров с Россией. «Переговоры нельзя вести через голову Украины, но страны, поддерживающие ее, должны участвовать в решении», – считает Меркель, добавив, что не предсказать, когда могут начаться переговоры.

    При этом Меркель остается верна решениям по трубопроводу «Северный поток – 2». Так она ответила на вопрос, считает ли правильным продолжать реализацию проекта после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. По мнению экс-канцлера, прекращение работы трубопровода привело бы к удорожанию энергоресурсов, а целью проекта было обеспечение Германии дешевым газом. По ее словам, нынешние высокие цены на энергоносители оказывают значительное влияние на экономику страны.

    Из опубликованных газетой Die Zeit отрывков из новой книги следует, что во время встречи с Дональдом Трампом в 2017 году американский лидер задавал Меркель вопросы о президенте России Владимире Путине, и у нее даже сложилось впечатление, что он был «совершенно очарован» российским лидером. После встречи с Трампом у нее осталось «нехорошее ощущение» и осознание того, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится.

    Владимир Путин, полагает Меркель, предпринял все, чтобы снова сделать Россию важным игроком на международной арене и с геополитической точки зрения РФ остается незаменимой. Путин «хотел что-то противопоставить тому факту, что США вышли из холодной войны победителем». «Он хотел, чтобы Россия и в мультиполярном мире после завершения холодной войны была незаменимым полюсом», – пишет Меркель.

    В экспертной среде отмечают, что в своей книге Меркель вряд ли расскажет всю правду, но этот литературный труд ценен хотя бы тем, что у бывшего канцлера огромный политический опыт и она пишет в том числе о тех, кто по-прежнему играет заметную роль в мировой политике.

    «Мемуары традиционно считаются одним из самых субъективных исторических источников. Но они позволяют увидеть события и факты с позиции личных оценок автора. Фактически все канцлеры послевоенной ФРГ оставили после себя любопытные мемуары. Воспоминания Конрада Аденауэра переводились на русский язык еще в годы СССР. Вилли Брандт и Герхард Шредер тоже писали мемуары, поэтому Меркель была обречена на подготовку собственного литературного наследия», – отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    По его словам, было бы наивным ожидать от Меркель максимальной объективности, но он не удивлен словам бывшего канцлера о том, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения». Политолог напомнил о визите Зеленского в Берлин летом 2019 года, когда Меркель занимала должность канцлера. Во время совместного прослушивания гимна канцлера вдруг затрясло из-за проблем со здоровьем.

    «Любопытно, что Зеленский никак не отреагировал на эту ситуацию, не оказал поддержку федеральному канцлеру в непростой момент. Вряд ли у них успели сложиться рабочие отношения. А после 2022 года, когда Меркель уже перестала быть главой германского правительства, было удобно свалить на нее часть ответственности за ту ситуацию, которая начала формироваться после начала СВО», – отметил собеседник.

    На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году не только Германия, но Франция и ряд других стран выступали против предоставления Украине и Грузии плана действий по членству в альянсе. «Сейчас Меркель заявила в интервью о том, что в противном случае с российской стороны последовала бы негативная реакция. Гарантии невступления в НАТО в течение 10-20 лет были бы недостаточными для российского руководства, которое исходило из твердых гарантий внеблокового статуса Украины», – напомнил Соколов.

    По словам эксперта, значительное место в мемуарах, которые насчитывают более 700 страниц, уделено обстоятельствам заключения минских соглашений и другим сюжетам украинского кризиса. «В ходе переговоров в минском формате ведущую роль играл не тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, а Ангела Меркель, она являлась представителем, с которым связывали интересы стран Запада. Канцлер в значительной степени могла оказать влияние на попытку разрешения кризиса», – отметил спикер.

    Однако позже Меркель сама призналась в том, что заключение минских соглашений было попыткой выиграть время для Украины

    «Если российская сторона была убеждена в том, что имплементация соглашений позволит решить основные проблемы вокруг Украины, то Запад рассматривал минский процесс прежде всего как возможность вооружить Украину и подготовить ее к захвату территорий ДНР, ЛНР и Крымского полуострова»,

    – напомнил эксперт.

    В том, что политик уровня Меркель должен писать мемуары, уверен германский политолог Александр Рар. По его словам, это дает возможность рассказать о том, что на тот момент не должно было быть предано огласке.

    «Мемуары, однако, написаны в духе и характере бывшего канцлера: весьма осторожно. Меркель хочет своими воспоминаниями закрепить себе покомфортнее место в истории, что является ее правом. Она не предвидела войну на Украине, но в этом случае и не оправдывается», – добавил эксперт.

    Книга еще не вышла в продажу, но ангажированные СМИ в своих рецензиях пытаются «обвинить ее в слишком большой мягкотелости в отношении к России и Владимиру Путину».

    «Я лично не считаю, что Меркель виновата в украинском конфликте, ведь нельзя забывать, как она сражалась за «Северные потоки», несмотря на чудовищное сопротивление американцев»,

    – подчеркнул Рар.

    По мнению собеседника, одна из главных фраз мемуаров Меркель касается именно «Северного потока»: «Я стремилась для Германии получить дешевый газ; теперь мы видим, как трудно немецкой экономике справляться с высокими ценами на энергоносители».

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