Германия оказалась «диссидентом» в войне Запада с Россией

Эксперты объяснили нежелание Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Tекст: Евгений Поздняков

Канцлер Германии не станет менять решения относительно поставок дальнобойных ракет Taurus ВСУ, несмотря на вероятное одобрение США ударов вглубь России дальнобойным оружием. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предоставление данных боеприпасов Украине «не изменит ситуацию», сообщает Tagesschau.

Эту точку зрения поддерживают не все немецкие политики. Так, действующий министр экономики Германии и кандидат в канцлеры Роберт Хабек заявил, что в случае избрания канцлером он передаст ВСУ ракеты Taurus. Он отметил, что это решение может стать одним из наиболее сложных, с которым предстоит столкнуться будущему правительству страны.

В свою очередь, глава дипведомства ФРГ Анналена Бербок поддержала инициативу США, добавив, что использование ракет ATACMS может помочь нейтрализовать пусковые ракетные установки в России. Она подчеркнула, что подобные действия соответствуют нормам международного права, но при этом отметила необходимость «взвешивать каждый шаг».

Ранее кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц также грозил Москве выдвижением «ультиматума» в случае его победы. В интервью изданию Stern политик заявил, что если Россия не завершит боевые действия в течение суток, он передаст ВСУ Taurus и снимет все ограничения на использование Украиной полученных вооружений.

Однако если учесть позицию Шольца, то Германия может оказаться в положении диссидента в рядах НАТО, пишет политолог Федор Лукьянов. «Шольцу терять нечего, он имеет шанс позиционировать себя как единственный осмотрительный из крупных западных держав. Вероятно, лидер ХДС Мерц теперь станет совсем за поставки ракет, чтобы подчеркнуть трусость уходящего канцлера», – считает он.

Возможное решение США по дальнобойным ударам сделало ситуацию вокруг Украины по настоящему взрывоопасной, считает германский политолог Александр Рар. «Москва давно заявила о том, что нанесение ударов вглубь России с применением западного оружия, которым, по всей видимости, будут управлять специалисты НАТО, будет рассматриваться ею как прямое вовлечение альянса в войну», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

«Отмечу, что Шольц довольно трезво реагирует на сложившееся положение дел. Не думаю, что в своем отказе от передачи Украине ракет Taurus он одинок. Его поддерживают многие немцы, а также «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт». Даже внутри Социал-демократической партии (СДПГ) у него имеется немало сторонников», – полагает он.

«Другое дело, что многие американские и европейские политики все же хотят максимально усилить ВСУ до возвращения Трампа в Белый дом. Фактически Украине дается последний шанс на то, чтобы выправить положение дел на фронте. В западных странах, к сожалению, многие попросту недооценивают военный потенциал России», – акцентирует собеседник.

«Если в США подобные недооценки в скором будущем могут потерять свою актуальность, то вероятный преемник Шольца Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон продолжат придерживаться опасной позиции, что лишь усугубит и без того плачевную обстановку, сложившуюся на международной арене», – рассуждает Рар.

Шольц осознает, что ВСУ не смогут самостоятельно использовать ракеты Taurus,

сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Речь идет о высокотехнологичном вооружении, запуск которого будет осуществляться с крайне сложных в эксплуатации установок», – считает он.

«Передав эти боеприпасы, Берлин сделает неизбежным вовлечение в конфликт своих солдат, которые возьмут на себя управление необходимыми комплексами. Шольц не желает вовлекать ФРГ в столь сильную эскалацию. Наоборот, в настоящий момент он выглядит одним из наиболее миролюбивых политиков Германии», – отмечает эксперт.

«На этом фоне его оппоненты пытаются выставить канцлера нерешительным и пугливым политиком. Мерц, например, заявляет о том, что при нем ракеты будут предоставлены Украине в течение 24 часов. Но между этими людьми есть существенная разница: пока от голоса оппозиции судьба ФРГ не зависит», – напоминает собеседник.

«Легко строить из себя ястреба до тех пор, пока ты не окажешься в кабинете главы правительства.

Хабек, Мерц и Бербок пытаются выслужиться перед США, демонстрируя Вашингтону готовность гнуть линию «повышения ставок» до максимума. Однако в самой Германии подобные заявления спросом не пользуются», – акцентирует он.

«Простые немцы не желают эскалировать ситуацию. Они опасаются жесткой реакции со стороны России, и это дает Шольцу возможность сохранять стойкость в вопросе о поставках Taurus. К тому же Штаты не особо давят на Берлин с требованием одобрить передачу ракет Украине», – говорит эксперт.

«Вспомним дискуссию о танках Leopard. Тогда со стороны США действительно поступали крайне жесткие требования о необходимости скорейшей отправки машин ВСУ. Сегодня все проходит более мягко. Упорство Шольца практически не скажется на положении ФРГ внутри западных институтов. Да и внутри НАТО нет однозначной позиции на этот счет», – полагает собеседник.

Значительная часть немцев недовольна затягиванием конфликта на Украине, соглашается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. «Это наиболее ярко показал ход недавних земельных выборов в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге», – сказал он.

«Поэтому Шольц относительно спокойно может придерживаться своей линии.

К тому же, по данным социологических опросов, немцы винят партию канцлера в распаде коалиции меньше всего. Кроме того, именно он активизировал дипломатический вектор ЕС, совершив звонок Владимиру Путину», – рассказывает собеседник.

«Это и выделяет Шольца на фоне других западноевропейских лидеров. Позиция Берлина закрепляет его репутацию «сложного партнера» для НАТО. Для ФРГ это не впервой, но теперь конкуренты Шольца займут более «ястребиную» позицию по вопросу поддержки ВСУ. Это может создать риск эскалации в случае их прихода к власти», – рассуждает он.

«Если будущий канцлер решит одобрить поставку вооружений Украине, это значительно осложнит отношения Германии и России. Однако если Берлину удастся сохранить взвешенную линию, это может стать позитивным фактором для потенциального возобновления контактов с Москвой», – заключил Кузьмин.