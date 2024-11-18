Глава МИД ФРГ оценила решение Байдена об ударах ATACMS вглубь России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала решение президента США Джо Байдена о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщает ТАСС. В интервью радиостанции rbb24 она подчеркнула, что разделяет позицию восточноевропейских партнеров, а также Британии, Франции и США по этому вопросу.

Бербок заявила, что использование ракет ATACMS может помочь нейтрализовать пусковые ракетные установки в России. Она подчеркнула, что подобные действия соответствуют нормам международного права. Вместе с тем она призвала к обдуманному подходу и необходимости вести диалог даже в сложные времена.

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Глава МИД также отметила, что дипломатия требует общения между сторонами, невзирая на сложность текущей ситуации. Бербок добавила, что необходимо «взвешивать каждый шаг», подчеркивая важность дипломатического подхода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Запад в глобальном расширении конфликта, что может привести к непредсказуемым последствиям. Удары ракетами ATACMS по территории России, как отмечалось, не изменят кардинально ход конфликта на Украине. В США предрекли возможное окончание правления Зеленского, называя его «марионеткой», на фоне использования ATACMS против России.