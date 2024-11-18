Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.0 комментариев
WSJ: Удары ракетами ATACMS вглубь России не изменят ход конфликта на Украине
WSJ: Удары ATACMS с Украины вглубь России не изменят конфликт из-за нехватки ракет у Киева
США одобрили использование ракет ATACMS для ударов с территории Украины вглубь России, однако эксперты считают, что это решение не окажет существенного влияния на конфликт из-за возможности России переместить военную технику.
Решение президента США Джо Байдена нанести удары американскими ракетами ATACMS вглубь России не окажет решающего влияния на конфликт на Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских и западных кругах. Ожидается, что Россия сможет переместить большую часть своей военной техники, что минимизирует эффект от ударов, передает ТАСС.
Издание указывает, что администрация Байдена стремится поддержать Киев до возможного возвращения Дональда Трампа к власти. Опасения заключаются в том, что новоизбранный президент может сократить военные поставки на Украину.
Между тем CNN отмечает, что несмотря на повышение ставок, Киев не получит достаточного количества ракет ATACMS для изменения хода конфликта. Таким образом, удары в глубину России не приведут к быстрому изменению ситуации на фронте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала ошибкой решение США разрешить использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Также сообщалось, что Axios раскрыл подробности этого решения, касающегося ракет ATACMS, а Илон Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на такое решение США.