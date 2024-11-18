WSJ: Удары ATACMS с Украины вглубь России не изменят конфликт из-за нехватки ракет у Киева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение президента США Джо Байдена нанести удары американскими ракетами ATACMS вглубь России не окажет решающего влияния на конфликт на Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских и западных кругах. Ожидается, что Россия сможет переместить большую часть своей военной техники, что минимизирует эффект от ударов, передает ТАСС.

Издание указывает, что администрация Байдена стремится поддержать Киев до возможного возвращения Дональда Трампа к власти. Опасения заключаются в том, что новоизбранный президент может сократить военные поставки на Украину.

Между тем CNN отмечает, что несмотря на повышение ставок, Киев не получит достаточного количества ракет ATACMS для изменения хода конфликта. Таким образом, удары в глубину России не приведут к быстрому изменению ситуации на фронте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала ошибкой решение США разрешить использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Также сообщалось, что Axios раскрыл подробности этого решения, касающегося ракет ATACMS, а Илон Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на такое решение США.