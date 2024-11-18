В США предрекли конец «марионетки» Зеленского из-за ударов ATACMS вглубь России

Политолог объяснил разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по Курской области

Лукьянов: Разрешением бить ракетами ATACMS вглубь России Байден хочет повлиять на политику Трампа

Tекст: Антон Антонов

Комментируя сообщения о решении Байдена, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил в Telegram: «Дедушка старый – ему все равно. Точнее наоборот – ему не все равно. Ему надо максимально осложнить шансы на изменение политики следующим Белым домом. Даже если он захочет».

В связи с сообщениями о решении Франции и Великобритании последовать примеру США Лукьянов отметил, что «намечается знатная эскалация».

Напомним, New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил Киеву удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по российским и северокорейским войскам в Курской области. По данным Figaro, Франция и Великобритания также разрешили Киеву удары вглубь России англо-французскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни.

Москва подчеркивала, что украинские военные не способны сами применять западные дальнобойные системы, задействование этих вооружений будет означать войну стран НАТО с Россией.