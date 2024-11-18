Политический кризис в Германии с точки зрения России выглядит торжеством справедливости. Шольц и «ко» пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.0 комментариев
В США предрекли конец «марионетки» Зеленского из-за ударов ATACMS вглубь России
Американский журналист Хинкл заявил, что удары ATACMS вглубь России станут концом Зеленского
Решение США о применении ракет ATACMS против России приведет к концу «марионетки США» Владимира Зеленского, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
По словам Хинкла, Зеленский якобы «решил свою судьбу» и что его мир вскоре рухнет, как это происходит со всеми «марионетками США», передает ТАСС.
Журналист также назвал украинского лидера «ходячим мертвецом», подчеркивая свою уверенность в скором завершении его политической карьеры.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS.
Миллиардер Илон Маск заявил, что Москва может зеркально ответить на это решение.
Президент России Владимир Путин говорил, что такие удары изменят «саму природу конфликта» и потребуют привлечения военных специалистов НАТО, что будет означать прямое участие стран НАТО в войне против России.