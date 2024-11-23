Немецкий политолог Рар назвал главную фразу из мемуаров Меркель, касающуюся России

Tекст: Андрей Резчиков

«Каждый политик уровня Ангелы Меркель должен писать мемуары, это дает автору возможность сказать правду, которую, находясь в должности, нельзя было говорить», – считает германский политолог Александр Рар.

«Мемуары, однако, написаны в духе и характере бывшего канцлера: весьма осторожно. Меркель хочет своими воспоминаниями закрепить себе покомфортнее место в истории, что является ее правом. Она не предвидела войну на Украине, но в этом случае и не оправдывается», – добавил эксперт.

По его словам, ангажированные СМИ в своих рецензиях пытаются «обвинить ее в слишком большой мягкотелости в отношении к России и Владимиру Путину». «Я лично не считаю, что Меркель виновата в украинском конфликте, ведь нельзя забывать, как она сражалась за «Северные потоки», несмотря на чудовищное сопротивление американцев», – подчеркнул Рар.

По мнению собеседника, одна из главных фраз мемуаров Меркель касается именно «Северного потока»: «Я стремилась для Германии получить дешевый газ; теперь мы видим, как трудно немецкой экономике справляться с высокими ценами на энергоносители».

На следующей неделе в продажу выходят мемуары экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Свобода. Воспоминания 1954–2021». По этому случаю бывший политик дала несколько обширных интервью мировым изданиям.

В разговоре с немецким журналом Der Spiegel она заявила, в частности, что остается верна решениям по трубопроводу «Северный поток – 2», отвечая на вопрос, считает ли она правильным продолжать реализацию проекта после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

По мнению Меркель, прекращение работы трубопровода привело бы к удорожанию энергоресурсов. По ее словам, целью проекта было обеспечение Германии дешевым газом. Экс-канцлер добавила, что высокие цены на энергоносители оказывают значительное влияние на экономику страны.