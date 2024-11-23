Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...24 комментария
Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения
Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью журналу Spiegel выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский сделал ее ответственной за последствия саммита НАТО в Бухаресте 2008 года.
По данным журнала, Зеленский сделал ее «козлом отпущения» из-за решений, принятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, передает РИА «Новости».
Меркель отметила, что ощущение стало для нее реальностью, когда Зеленский пригласил ее и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу в 2022 году. По ее словам, это было сделано с явным намеком на то, что их позиция на саммите привела к событиям в Буче.
Меркель также подчеркнула, что, по ее мнению, необходимо было искать мирные пути решения конфликтов с Россией.
Экс-канцлер Германии добавила, что в то время Германия и Франция, следуя концепции двойного решения НАТО, также усиливали принцип сдерживания. Тем не менее, она считает, что ее текущая роль в украинском конфликте была несправедливо переоценена Зеленским.
Напомним, в Киеве назначили Меркель виноватой в невступлении Грузии и Украины в НАТО, заявив, что именно она выступала против включения этих стран в НАТО и убедила в том, что этого делать нельзя, остальных союзников во время саммита альянса в 2008 году.