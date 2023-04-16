В Киеве назначили Меркель виноватой в невступлении Грузии и Украины в НАТО

Министр обороны Украины Резников: Грузия и Украина не стали членами НАТО из-за Меркель

Ангела Меркель в бытность канцлером Германии выступала против включения Грузии и Украины в НАТО и убедила в том, что этого делать нельзя, остальных союзников во время саммита альянса в 2008 году, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что Запад якобы «жил в догме не провоцировать Россию». По его словам, «ощутимой реальностью» это стало в 2008 году, когда страны – члены НАТО собрались на саммите в Бухаресте. Резников считает, что тогда существовала возможность включения Украины и Грузии в альянс, американцы выступали «за», как и большинство европейцев, однако «именно Меркель выступила против и убедила остальных», передает ТАСС.

Министр обороны Украины сообщил, что сейчас приоритетом вооруженных сил страны являются системы противовоздушной обороны. Он уверен, что Украина сможет получить от Запада истребители, как это произошло с танками.

Также Резников поставил под сомнение реальность «ядерной угрозы» с российской стороны и заявил, что де-факто Украина является членом НАТО, поскольку ВСУ используют натовские стандарты и оружие. Теперь, по его словам, осталось лишь политическое решение стать членом де-юре».

В этом же интервью Резников высказался о потерях вооруженных сил страны, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.

