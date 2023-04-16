Украинский министр сравнил потери ВСУ с числом жертв землетрясения в Турции

Украинский министр Резников: Потери ВСУ меньше числа погибших при землетрясении в Турции

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ высказался о потерях вооруженных сил страны, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.

Резников в интервью испанской газете La Razon признал, что у ВСУ, «конечно, есть жертвы». При этом точную цифру он назвать отказался, заверив, что «общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», пишет «Коммерсант».

Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдатах ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».

Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о

100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации

убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.