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Медведев: Абсолютное большинство вооружения Россия производит самостоятельно
Медведев заявил о самостоятельном производстве вооружений в условиях войны с НАТО
Россия самостоятельно производит большинство вооружений в условиях противостояния с НАТО, но также сотрудничает с другими странами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .
«Россия находится в состоянии гибридной войны с НАТО и в основном полагается на собственное производство вооружений», – сказал Медведев, отвечая на вопрос, получает ли Россия поддержку в виде военной техники от других стран, таких как Китай, Северная Корея и Иран, передает ТАСС.
Политик уточнил, что Россия также сотрудничает с рядом международных партнеров, хотя основное внимание уделяется развитию собственного оборонного потенциала.
Также в интервью телеканалу Al Arabiya, записанному во время посещения Уралвагонзавода, Медведев заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» в условиях реального боя показал себя как лучший в мире.
Ранее Медведев заявил о завершении конфликта на Украине без новых издержек при отказе НАТО от поддержки.