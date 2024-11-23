Медведев: Абсолютное большинство вооружения Россия производит самостоятельно

Медведев заявил о самостоятельном производстве вооружений в условиях войны с НАТО

Tекст: Максим Попов

«Россия находится в состоянии гибридной войны с НАТО и в основном полагается на собственное производство вооружений», – сказал Медведев, отвечая на вопрос, получает ли Россия поддержку в виде военной техники от других стран, таких как Китай, Северная Корея и Иран, передает ТАСС.

Политик уточнил, что Россия также сотрудничает с рядом международных партнеров, хотя основное внимание уделяется развитию собственного оборонного потенциала.

Также в интервью телеканалу Al Arabiya, записанному во время посещения Уралвагонзавода, Медведев заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» в условиях реального боя показал себя как лучший в мире.

Ранее Медведев заявил о завершении конфликта на Украине без новых издержек при отказе НАТО от поддержки.