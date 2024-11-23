Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек

Медведев заявил о завершении конфликта на Украине без новых издержек при отказе НАТО от поддержки

Tекст: Вера Басилая

По словам Медведева, конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если Североатлантический альянс прекратит «раздувать пожар войны».

«Если блок НАТО встанет на реальную почву, конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

По его мнению, нынешнее вмешательство НАТО несет риски усиления конфликта и может привести к катастрофическим последствиям для мирового сообщества.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о включении стран НАТО в полномасштабную войну с Россией.

При этом он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине.

Также Медведев подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.