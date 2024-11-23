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В аварии с «Газелью» в Дагестане пострадали десять человек
Минздрав Дагестана сообщил о десяти пострадавших в ДТП с пассажирской «Газелью»
В Дагестане в результате опрокидывания пассажирской «Газели» пострадали 10 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщило Министерство здравоохранения Дагестана.
Число пострадавших в дорожной аварии с участием пассажирской «Газели» в Дагестане увеличилось до десяти человек, среди них один подросток. Все раненые были доставлены в Буйнакскую центральную городскую больницу, где врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, передает ТАСС.
Серьезные травмы получили три человек, у одной женщины перелом грудного позвонка. Остальные семь пострадавших находятся в стабильно среднетяжелом состоянии.
ДТП произошло в субботу, когда «Газель» перевернулась на республиканской дороге в Буйнакском районе, недалеко от населенного пункта Чиркей.
Проверку по факту аварии проводят следственное управление Следственного комитета по Дагестану и прокуратура республики.
Ранее в Оренбурге произошло ДТП с участием медицинского транспорта частной клиники, в результате которого шесть человек были доставлены в больницу.
Также в Астраханской области произошло ДТП с вахтовым автобусом, в результате которого погибли три человека и еще 17 получили травмы.