В аварии с «Газелью» в Дагестане пострадали десять человек

Минздрав Дагестана сообщил о десяти пострадавших в ДТП с пассажирской «Газелью»

Tекст: Вера Басилая

Число пострадавших в дорожной аварии с участием пассажирской «Газели» в Дагестане увеличилось до десяти человек, среди них один подросток. Все раненые были доставлены в Буйнакскую центральную городскую больницу, где врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, передает ТАСС.

Серьезные травмы получили три человек, у одной женщины перелом грудного позвонка. Остальные семь пострадавших находятся в стабильно среднетяжелом состоянии.

ДТП произошло в субботу, когда «Газель» перевернулась на республиканской дороге в Буйнакском районе, недалеко от населенного пункта Чиркей.

Проверку по факту аварии проводят следственное управление Следственного комитета по Дагестану и прокуратура республики.

Ранее в Оренбурге произошло ДТП с участием медицинского транспорта частной клиники, в результате которого шесть человек были доставлены в больницу.

Также в Астраханской области произошло ДТП с вахтовым автобусом, в результате которого погибли три человека и еще 17 получили травмы.