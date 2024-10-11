В ДТП с автобусом в Астраханской области погибли три человека

Tекст: Алексей Дегтярев

ДТП произошло на трассе Волгоград – Астрахань, сообщали в МЧС России. В результате аварии оба водителя скончались на месте до приезда скорой помощи, также погиб один из пассажиров автобуса, уточнили в МВД, передает ТАСС.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. Госавтоинспекторы проводят проверку.

Компания «Газпром добыча Астрахань» подтвердила, что автобус принадлежит им. Прокуратура Астраханской области взяла под контроль процессуальную проверку.

Ранее в пятницу на трассе Омск – Тюмень столкнулись и загорелись две фуры, а еще один грузовик проскочил через пламя, не успев затормозить.