В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.6 комментариев
Грузовик проскочил между горящими фурами на трассе Омск – Тюмень
На трассе Омск – Тюмень грузовик проскочил между горящими фурами после аварии
На трассе Омск – Тюмень произошло серьезное ДТП: столкнулись и загорелись две фуры, а еще один грузовик, не успев затормозить, проскочил между ними через пламя.
В результате столкновения фуры загорелись. Следовавший за ними грузовик не смог вовремя затормозить, но ему удалось проскочить между поврежденными машинами, несмотря на пламя и дым. Видео этого момента опубликовано в Telegram-канале «Комсомольская правда».
Полиция Омска сообщила, что водители столкнувшихся фур были госпитализированы.
Ранее в Турции в результате ДТП с автобусом пострадали трое россиян, а в Татарстане в результате аварии с участием двух автобусов погибли два человека.