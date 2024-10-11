В ДТП с автобусами в Татарстане погибли два человека

В Татарстане при столкновении автобусов погибли два человека, 11 пострадали

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, два человека погибли, а восемь получили травмы в результате аварии с участием двух автобусов на трассе М7 «Волга» в Мензелинском районе Татарстана, сообщает ТАСС. Инцидент произошел 11 октября, когда автобус «Камаз» не уступил дорогу и столкнулся с автобусом «Ютонг». По информации МВД, два пассажира «Камаза» скончались на месте, а водитель и восемь пассажиров пострадали.

Позже число пострадавших возросло до 11, что подтвердили в пресс-службе Минздрава региона. «Пострадало 11 человек, два человека погибли на месте ДТП. Девять пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы», – пояснили в ведомстве. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области автобус, следовавший по маршруту Навашино – Горицы, съехал в пруд в районе деревни Безверниково, в результате чего двое пассажиров получили ушибы, а на трассе «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и Mercedes, в результате которого госпитализированы пятеро детей и еще несколько взрослых.