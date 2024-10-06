Автобус с пассажирами упал в пруд в Нижегородской области

В Нижегородской области автобус с пассажирами съехал в пруд, пострадали два человека

Tекст: Дарья Григоренко

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла днем в воскресенье, вероятной причиной стало заклинивание руля, передает РИА «Новости».

Как сообщается, бригады скорой помощи немедленно прибыли на место происшествия. Двое пассажиров получили ушибы и после осмотра в Навашинской центральной районной больнице были отпущены домой для амбулаторного лечения. В пресс-службе областного правительства подчеркнули, что все необходимые меры были приняты для оказания медицинской помощи пострадавшим.

СУСК РФ по Нижегородской области начало доследственную проверку по факту происшествия. Областная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств данного ДТП. «Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров, и при наличии оснований будут приняты меры реагирования», – уточнили представители ведомства.

Ранее на трассе «Колыма» в Ягоднинском округе Магаданской области произошла авария с участием маршрутного такси, в результате которой один пассажир получил травмы.