«Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.4 комментария
Маршрутка с пассажирами перевернулась на трассе Колыма
В Магаданской области маршрутное такси с 16 пассажирами перевернулось на трассе
На трассе «Колыма» в Ягоднинском округе Магаданской области произошла авария с участием маршрутного такси, в результате которой один пассажир получил травмы. Полиция начала проверку.
На трассе «Колыма» в Ягоднинском округе Магаданской области произошло ДТП, передает РИА «Новости».
В результате аварии перевернулся автомобиль маршрутного такси с шестнадцатью пассажирами на борту. УМВД России по региону сообщает, что один пассажир получил травмы.
По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Луидор 2237» не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные условия во время разъезда с другим автомобилем. Это привело к выезду на обочину и последующему опрокидыванию в кювет.
Авария произошла на 1555-м километре федеральной трассы «Колыма», соединяющей Якутск и Магадан.
В регионе в это время прогнозировались снегопады и сильный ветер, которые затруднили видимость на дорогах и сделали их скользкими. Водителям заранее советовали соблюдать скоростной режим.
Ранее сообщалось, что в районе станицы Старокорсунской под Краснодаром грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим болельщиков гандбольного клуба.