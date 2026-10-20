Pravda: Евросоюзу предрекли превращение Украины в новый Афганистан

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина может превратиться в новый Афганистан для Европейского союза, передает РИА «Новости» со ссылкой на словацкую газету Pravda.

«Вполне возможно, что Украина станет Афганистаном не для России, а для Европейского союза», – отмечается в материале.

По мнению автора статьи, единственный способ избежать такого сценария заключается в разработке плана завершения конфликта, который будет учитывать требования Москвы. Он добавил, что санкции, заморозка активов и поддержка Киева не помогут достичь мира, так как ограничения не смогли сломить экономику России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

В пятницу руководство Евросоюза пообещало Киеву не отменять антироссийские ограничения.

До этого крупные страны Европы взбунтовались против новых санкций в отношении Москвы.