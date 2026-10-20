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    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    13 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    14 комментариев
    20 октября 2026, 08:17 • Новости дня

    В Словакии предрекли превращение Украины в новый Афганистан для Евросоюза

    Pravda: Евросоюзу предрекли превращение Украины в новый Афганистан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина рискует стать новым Афганистаном для Европейского союза, если конфликт не будет завершен с учетом российских требований.

    Украина может превратиться в новый Афганистан для Европейского союза, передает РИА «Новости» со ссылкой на словацкую газету Pravda.

    «Вполне возможно, что Украина станет Афганистаном не для России, а для Европейского союза», – отмечается в материале.

    По мнению автора статьи, единственный способ избежать такого сценария заключается в разработке плана завершения конфликта, который будет учитывать требования Москвы. Он добавил, что санкции, заморозка активов и поддержка Киева не помогут достичь мира, так как ограничения не смогли сломить экономику России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    В пятницу руководство Евросоюза пообещало Киеву не отменять антироссийские ограничения.

     До этого крупные страны Европы взбунтовались против новых санкций в отношении Москвы.

    19 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас: ЕС планирует соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз планирует противостоять России и Китаю в Арктике и добиваться свободного прохода судов по Северному морскому пути, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз собирается противостоять России и Китаю в Арктике, он будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути, сказала Каллас в интервью Times, передает ТАСС.

    Дипломат заявила, что Запад «должен остановить Россию и Китай» в их стремлении доминировать в Арктике. Она отметила, что ЕС необходимо сотрудничать с Канадой и США, чтобы не допустить полного контроля Москвы и Пекина над Севморпутем, и добиваться его открытости для всех судов.

    Также она сообщила, что во вторник Еврокомиссия представит обновленную арктическую стратегию. Документ предусматривает инвестиции в ледоколы, создание военного центра мониторинга российской активности и послабления на запрет добычи нефти и газа на арктическом шельфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что ЕС задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике. В тот же день стало известно о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в регионе.

    В субботу ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что республика достигла полной самодостаточности в обеспечении электроэнергией и готовится к ее масштабному экспорту.

    По его словам, ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока атомной электростанции «Моховце» позволил стране полностью обеспечить внутренние потребности в электричестве, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство TASR.

    «Словакия становится полностью самодостаточной в электроэнергии. Более того, с 2027 года мы сможем экспортировать ее в большом объеме. Речь идет о 400–500 мегаваттах, которые сможем направить на международный рынок. Словакия становится крупной энергетической державой. Несмотря на то, что мы небольшая страна с небольшим количеством жителей, у нас действуют две АЭС», – заявил Фицо.

    Четвертый энергоблок АЭС «Моховце» был подключен к национальной энергосети на прошлой неделе и в настоящее время работает на 19% своей мощности. Ожидается, что после выхода на проектную мощность он будет обеспечивать около 13% потребляемого в республике электричества.

    Всего в Словакии функционируют две атомные электростанции – «Моховце» в центральной части и «Богунице» на западе страны. Обе станции были построены при содействии Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин пообещал сделать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике.

    В апреле Роберт Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы.

    В прошлом году премьер Словакии и Европейская комиссия обсудили прекращение транзита российского газа через Украину.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии

    Правительство Белоруссии запретило ввоз некоторых товаров из Латвии

    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Белоруссии утвердил запрет на ввоз отдельных категорий товаров латвийского происхождения.

    Ограничения затронули широкий спектр латвийской продукции, передает ТАСС. «Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью», – сообщили в пресс-службе белорусского кабинета министров.

    Уточняется, что введенные ограничительные меры распространяются на рыбные консервы, а также на различные виды промышленных изделий латвийского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе у границ с Россией и Белоруссией заметили разведывательный беспилотник Латвии.

    Летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии.

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    20 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе ночных ударов беспилотниками поразили логистическую и портовую инфраструктуру на Украине, а также четыре морских сухогруза, перевозивших военные грузы, сообщило Министерство обороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по объектам логистики и портовой инфраструктуры Украины, а также судам, работающим в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В Одесской области в порту Рени были поражены три сухогруза, которые выгружали военные и двойные грузы для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, на переходе в порт Одессы было поражено еще одно судно, доставлявшее военные грузы.

    В Хмельницкой области удар пришелся по логистическому центру «Гранд импорт» в Хмельницком, а в Волынской области – по транспортно-логистическому центру в Ковеле. Оба объекта использовались для хранения грузов военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов. Военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ. В четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для украинских военных.

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    19 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Чехия заявила об отказе большей части стран ЕС поддержать запрет виз для россиян

    Глава МИД Чехии Мацинка: Большинство стран ЕС не поддержали запрет виз россиянам

    Чехия заявила об отказе большей части стран ЕС поддержать запрет виз для россиян
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Большинство государств Евросоюза не поддерживают инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз гражданам России, сообщил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

    «Реальность такова, какая есть. Есть страны, которые этого не хотят, и их большинство», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на портал Seznam.

    Глава ведомства добавил, что общеевропейское решение по данному вопросу не вырисовывается, так как большое число государств не присоединилось к инициативе. По его словам, в связи с этим Прага продолжит придерживаться своего национального подхода.

    Он также напомнил, что подобные предложения в Евросоюзе уже выдвигались ранее, однако не принесли результатов. Сама Чехия после начала спецоперации на Украине на национальном уровне прекратила выдачу виз россиянам, в настоящее время они предоставляются исключительно по гуманитарным соображениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам.

    В субботу в Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России.

    В четверг в МИД России отметили, что подобные идеи демонстрируют «гуманитарный подход» ЕС во всей красе.

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    19 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен создать специальный центр для наблюдения за морскими судами и активностью подводных лодок в Арктике в рамках новой военной стратегии, пишет The Times.

    Евросоюз в среду представит новую арктическую стратегию, предусматривающую создание центра наблюдения за российским теневым флотом и активностью подводных лодок, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times. «Европейская безопасность – это арктическая безопасность», – подчеркнула Каллас.

    Документ также предполагает создание системы мониторинга и ремонта подводных кабелей связи на случай диверсий, развитие портов и аэропортов для быстрой переброски войск. На разработку военных технологий для использования в арктических условиях Брюссель выделит 260 млн евро. Речь идет о самолетах, способных действовать в экстремальных погодных условиях, и средствах обнаружения большой дальности.

    В Брюсселе обеспокоены расширением возможностей России и Китая в Арктике, в том числе их превосходством над западными странами по количеству ледоколов. Новая стратегия предусматривает расширение европейского ледокольного флота. Каллас призвала страны Евросоюза координировать действия с США и Канадой для контроля над Северным морским путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике.

    В субботу Евросоюз собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    В центре Парижа введен комендантский час

    BFMTV: Власти ввели комендантский час на нескольких улицах в центре Парижа

    В центре Парижа введен комендантский час
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Парижа ввели комендантский час на нескольких улицах в центре города из-за продолжающихся беспорядков, сообщил телеканал BFMTV.

    Комендантский час установлен на площади Республики и нескольких улицах в квартале Ле-Аль в историческом I округе, передает ТАСС. Ограничение будет действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени и распространяется на всех граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В этот же день премьер-министр Франции Себастьян Лекорню допустил введение режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков.

    В воскресенье президент Эммануэль Макрон потребовал от правительства предотвратить новые погромы в стране.

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    19 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Дарья Григоренко

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен на фоне массовых беспорядков.

    Как передает телеканал BFMTV, власти ограничили перемещение граждан в вечернее и ночное время из-за охвативших регион протестов и уличных беспорядков. Ограничительная мера была полностью согласована с мэрами всех четырех населенных пунктов, передает ТАСС.

    Комендантский час начнет действовать с вечера понедельника и продлится в течение двух суток. Ограничения будут находиться в силе с 20.00 до 06.00 по местному времени, что соответствует периоду с 21.00 до 07.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети.

    Премьер страны допустил введение режима чрезвычайного положения.

    Глава французского правительства поручил ввести частичный комендантский час.

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    20 октября 2026, 02:15 • Новости дня
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался признать Украину официальным союзником Вашингтона и подчеркнул, что Киев обязан прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, наносящие ущерб американской экономике.

    Как заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью информационному порталу 2WAY, Украина в определенном смысле является партнером, однако интересы двух стран время от времени расходятся, передает ТАСС.

    В частности, американский политик выразил категорическое несогласие с действиями украинских властей по уничтожению объектов энергетической инфраструктуры.

    «Считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам по производству дизеля, которые приводят к росту цен на энергоносители для американцев? Нет. Но очевидно, мы работаем с ними по некоторым другим вопросам. Мы продолжим работать с ними по некоторым вопросам, но, я думаю, они должны прекратить наносить удары по российской энергетике», – подчеркнул представитель Белого дома.

    Джей Ди Вэнс также отдельно указал на юридический статус взаимоотношений между государствами, добавив, что у Соединенных Штатов нет официального оборонного или союзнического альянса с Киевом.

    При этом в Вашингтоне напомнили, что президент США Дональд Трамп ранее уже выступал с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского из-за ударов по российским НПЗ.

    По словам американского лидера, украинское руководство серьезно дестабилизирует мировые дизельные рынки и вредит потребителям в самих США, игнорируя экономические последствия для своих партнеров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине.

    Трамп подчеркнул, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел потерям в 1 млн человек на Украине.

    При этом американский президент заявил, что американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

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    20 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Двоих украинских пограничников задержали в Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавские патрульные задержали еще двух сотрудников пограничной службы Украины, которые незаконно пересекли государственную границу при преследовании уклониста на реке Днестр.

    Инцидент произошел 17 октября вблизи молдавского села Василкэу, куда украинские силовики попали во время операции по поимке гражданина страны, передает РИА «Новости».

    Украинских пограничников доставили в подразделение полиции в городе Сороки. Против них начали уголовное преследование по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.

    Преследуемый гражданин Украины запросил убежище в Молдавии. Его заявление рассмотрят в соответствии с установленными законом процедурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Молдавия выразила протест Украине из-за действий силовиков. В воскресенье Кишинев передал Киеву ранее задержанных нарушителей границы. В субботу молдавские правоохранительные органы задержали двоих украинских пограничников, преследовавших мужчину призывного возраста.

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    20 октября 2026, 05:21 • Новости дня
    Армия США приготовила сотни аэростатов на случай конфликта в Европе

    The War Zone: США применят тысячи аэростатов при конфликте в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский генерал Стивен Карпентер заявил, что Сухопутные войска США планируют использовать сотни высотных аэростатов в случае военного конфликта в Европе.

    На европейский театр военных действий в случае открытого противостояния могут быть переброшены сотни или даже тысячи подобных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.

    «США хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 единовременно», – заявил Стивен Карпентер.

    Предполагается, что аэростаты можно будет задействовать для выполнения широкого спектра задач, начиная с ретрансляции данных и обеспечения связи и заканчивая непосредственными пусками вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    В прошлом месяце в Соединенных Штатах назначили исполняющего обязанности министра армии.

    Весной американское командование запланировало развернуть масштабную сеть аэростатов над Тихим океаном.

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    19 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    La Repubblica: Европа ошеломлена из-за запроса Украины на 70 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа оказалась в неудобном положении из-за требования Владимира Зеленского выделить Киеву дополнительные 70 млрд евро, пишет La Repubblica.

    «Мы не знаем, где их найти», – приводит La Repubblica, на которую ссылается РИА «Новости», слова высокопоставленного представителя Европейского совета.

    Отмечается, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании.

    Также в статье говорится, что вопрос о кредите особенно чувствителен для Франции, Италии, Греции и Польши, где скоро состоятся выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Словакия отказалась участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины.

    В пятницу саммит ЕС отложил поиск финансирования Украины до конца года.

    В том же месяце эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием.

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    19 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белый дом начал подавать четкие сигналы о намерении добиться капитуляции Киева в украинском конфликте, сообщили СМИ.

    Администрация США подает четкие сигналы о том, что добивается капитуляции Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь окончательно поменял позицию.

    По мнению издания, на это указывают дизельная сделка Вашингтона с Россией и призывы американских властей к проведению президентских выборов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова оценила слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине.

    Во вторник Кремль прокомментировал идею американского лидера о встрече президентов России и Украины.

    Газета ВЗГЛЯД назвала четыре бонуса для Москвы от дизельной сделки с Вашингтоном.

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    20 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Южная Корея отозвала часть дипломатов с Украины
    Южная Корея отозвала часть дипломатов с Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Республики Корея постановило сократить численность миссии в Киеве и отозвать часть дипломатических работников с украинской территории.

    Правительство Республики Корея приняло решение отозвать часть дипломатических работников с Украины, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

    Отмечается, что 8 октября южнокорейское министерство иностранных дел информировало о решении отозвать посла на Украине. При этом в дипломатическом ведомстве выразили готовность продолжать консультации с Киевом для конструктивного разрешения проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Южная Корея отозвала посла на Украине после недостаточных извинений со стороны Киева.

    В сентябре Сеул потребовал от украинской стороны извинений за ложь в связи с нарушением соглашения о северокорейских военнопленных.

    Летом Южная Корея отказалась передать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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