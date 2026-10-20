Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?4 комментария
В Словакии предрекли превращение Украины в новый Афганистан для Евросоюза
Pravda: Евросоюзу предрекли превращение Украины в новый Афганистан
Украина рискует стать новым Афганистаном для Европейского союза, если конфликт не будет завершен с учетом российских требований.
Украина может превратиться в новый Афганистан для Европейского союза, передает РИА «Новости» со ссылкой на словацкую газету Pravda.
«Вполне возможно, что Украина станет Афганистаном не для России, а для Европейского союза», – отмечается в материале.
По мнению автора статьи, единственный способ избежать такого сценария заключается в разработке плана завершения конфликта, который будет учитывать требования Москвы. Он добавил, что санкции, заморозка активов и поддержка Киева не помогут достичь мира, так как ограничения не смогли сломить экономику России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.
В пятницу руководство Евросоюза пообещало Киеву не отменять антироссийские ограничения.
До этого крупные страны Европы взбунтовались против новых санкций в отношении Москвы.