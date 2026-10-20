Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?5 комментариев
Образование на Украине подорожало за год почти на 20%
Стоимость образования на Украине выросла на 19,6% за год
В сентябре этого года стоимость образовательных услуг на украинском рынке увеличилась на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В первый месяц осени стоимость образовательных услуг на Украине выросла на 19,6% в годовом выражении, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственную службу статистики страны.
В информационной справке ведомства отмечается, что повышение цен затронуло обучение по контракту в высших учебных заведениях, платные услуги для школьников и дошкольников, а также курсы для взрослых.
При этом расходы на приобретение учебников, канцелярских принадлежностей, школьной формы, компьютеров и аналогичных товаров учитываются отдельно в других товарных группах. В целом инфляция на потребительском рынке страны в сентябре составила 10% в годовом выражении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Верховной раде оценили потери Украины от теневой экономики.
Ранее эксперты назвали остановку предприятия «Каметсталь» ударом по украинской экономике.
Летом британский журнал The Economist сообщил о новой угрозе для экономики страны из-за ударов по портам.