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    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    19 комментариев
    17 октября 2026, 16:57 • Новости дня

    В Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России

    Депутат Европарламента Готинк предложил прекратить выдачу всех виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента Дирк Готинк призвал прекратить выдачу всех видов виз россиянам до завершения спецоперации на Украине.

    Евросоюзу следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время конфликта на Украине, передает РИА «Новости» заявление депутата Европейского парламента Дирка Готинка в интервью Euronews.

    «Каждый месяц десятки тысяч россиян путешествуют по Европе. Я думаю, что мы должны прекратить это. Это не так трудно сделать», – заявил Готинк.

    Между тем, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России отметил, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз гражданам России.

    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    17 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan Даймон заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы европейских стран находятся в плачевном состоянии, поэтому российская армия при желании могла бы дойти до Парижа, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон.

    «Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. Европа оказалась в весьма непростом положении. Речь не о том, что произойдет в следующем году, – все дело в глубинных, тектонических сдвигах», – заявил Даймон, выступая на The Economic Club of Chicago.

    По мнению банкира, США должны помочь европейцам вырваться из этих условий, расширяя торговое сотрудничество и ни в коем случае не допуская раскола западного мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал желание стран ЕС урезать оборонный бюджет.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    16 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление.

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление, передает ТАСС.

    В докладе организации отмечается, что стоимость голубого топлива остается существенно выше уровня, наблюдавшегося до конфликта США и Ирана, однако не достигает пиковых значений, зафиксированных после начала спецоперации на Украине.

    Аналитики подчеркнули, что ситуация осложняется климатическим фактором. Недавние рекордные температуры и дефицит осадков уже ударили по сельскому хозяйству, речному транспорту и энергогенерации, при этом эксперты прогнозируют дальнейшие экстремальные погодные явления в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум.

    Биржевые цены на этот энергоноситель опустились ниже тысячи долларов.

    В прошлом месяце в Чехии предупредили о наступлении нового энергетического кризиса в регионе.

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    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины

    Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика не станет выступать гарантом по многомиллиардному кредиту Евросоюза для Украины.

    Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.

    «Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.

    Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.

    Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.

    В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.

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    17 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    Академик Зеленый предрек превращение Луны в аналог Эвереста

    Академик Зеленый назвал Луну будущим местом экстремального туризма

    Академик Зеленый предрек превращение Луны в аналог Эвереста
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель российской лунной программы, академик РАН Лев Зеленый заявил, что в перспективе Луна станет космическим аналогом Эвереста и привлечет любителей экстремального туризма со всего мира.

    «Луна станет местом экстремального туризма наподобие Джомолунгмы. Технически все можно сделать: человек может долететь даже до Плутона. Вопрос только – зачем и сколько это будет стоить», – сказал он.

    Ученый отметил, что активное освоение спутника Земли начнется в ближайшее десятилетие. Ключевая роль в этом процессе будет принадлежать роботизированным системам, в частности антропоморфным механизмам, передает ТАСС.

    По словам исследователя, человекоподобие позволит роботам ходить на двух ногах, на четвереньках и ползти по-пластунски, что делает подобную конструкцию наиболее перспективной для лунных задач. Зеленый добавил, что механизмы гораздо легче защитить от воздействия радиации и экстремальных температур, чем человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце академик Лев Зеленый предрек зависимость освоения Луны от уровня робототехники.

    В ООН напомнили о мирном освоении космоса.

    Летом эксперты заявили о неизбежном освоении лунной поверхности и Марса человечеством.

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    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

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    16 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы

    Миллер: Заполненность подземных хранилищ газа в Европе упала до 74,1%

    Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа опустился до антирекордной отметки для середины октября.

    Как уточнил Миллер, Европа вступила в переходный период от летнего режима работы подземных хранилищ газа к зимнему, однако времени на подготовку к холодам у государств ЕС остается все меньше, передает РИА «Новости».

    «Заполненность европейских газовых хранилищ находится на антирекордном для середины октября уровне – 74,1%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe», – заявил Миллер журналистам на полях форума «Российская энергетическая неделя».

    По его словам, в период с 1 по 14 октября суммарный отбор из хранилищ превысил закачку топлива в ряде европейских государств. Такая ситуация, в частности, наблюдалась в Австрии, Бельгии, Дании, Польше, Словакии, Хорватии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой.

    Запасы голубого топлива в Европе обновили исторический минимум.

    В четверг уровень заполненности европейских ПХГ достиг минимальных значений с 2011 года.

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    15 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Саммит ЕС впервые отложил обсуждение Украины на второй день встречи

    Саммит Евросоюза впервые отложил дискуссию об Украине на второй день

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что лидеры европейских стран впервые с начала спецоперации решили перенести обсуждение вопросов поддержки Киева на второй день саммита в Брюсселе.

    В первый день встречи основная речь пойдет об энергетическом кризисе сообщества и проблемах согласования семилетнего бюджетного плана, передает ТАСС.

    «Поддержка Украины, ее мы будем обсуждать во второй день саммита», – заявила Каллас журналистам по прибытии на встречу.

    Отмечается, что это первый случай с начала российской специальной военной операции, когда украинский вопрос обсуждается не в первый день встречи лидеров стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Каллас сочла лидеров ЕС слишком занятыми для обсуждения Грузии.

    В среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    16 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова раскрыла «топорную схему» фейк-кампании о помощи Звинчуку

    Захарова раскрыла схему кампании дезинформации о помощи Звинчуку

    Tекст: Катерина Туманова

    В блогосфере началась массовая публикация однотипной дезинформации с целью очернить действия сотрудников дипмиссии по поддержке задержанных в Черногории россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С каждым разом фейки всё топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, «копипасту». Совпадение текстов местами стопроцентное», – написала она в Telegram-канале, приложив наглядные материалы.

    Захарова отметила, что точкой входа для распространения фейков становятся иноагентские ресурсы, но дипломат была удивлена, что среди распространителей дезинформации оказались члены Союза писателей России.

    «Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза Списателей», – иронично завершила пост Захарова.

    Напомним, владельца Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и команду задержали в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Звинчук 11 октября вернулся в Россию после задержания в Черногории.

    Он заявил, что Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

    Звинчук также поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию.

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    16 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Нидерланды предусмотрели выделение 1 млрд евро на случай газового кризиса

    Нидерланды выделили до 1 млрд евро на случай газового кризиса в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Нидерландов зарезервировало до 1 млрд евро на заполнение газохранилищ в 2027 году, чтобы избежать дефицита топлива в случае неспособности рынка самостоятельно обеспечить запасы.

    Власти Нидерландов предусмотрели выделение до 1 млрд евро на заполнение газохранилищ в 2027 году в качестве меры предосторожности перед возможным энергетическим кризисом, сообщает РИА «Новости».

    В случае неспособности коммерческих участников рынка создать достаточные резервы обязанность по хранению до 80 ТВт.ч газа будет возложена на государственную компанию EBN. Газотранспортный оператор GTS прогнозирует, что наличие таких объемов обеспечит надежность энергоснабжения зимой 2027–2028 годов даже при суровых погодных условиях.

    Кабинет министров Нидерландов также обновил национальный план действий на случай газового кризиса. Новая стратегия учитывает последствия недавних потрясений на рынках, включая события на Украине и в Ормузском проливе, а также падение внутренней добычи газа. В среднем за последние пять лет страна расходовала зимой около 70 ТВт.ч из хранилищ, при этом целевой норматив Евросоюза для Нидерландов на 2027 год составляет 103 ТВт.ч.

    Ранее в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы. В четверг заполненность резервуаров достигла минимума с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокие цены на топливо стали серьезной проблемой для европейской экономики.

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    16 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готова увеличить объемы поставок энергоресурсов в Европу, в том числе в рамках действующих долгосрочных контрактов, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу. Об этом вице-премьер Александр Новак сказал на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Мы готовы обеспечивать поставки в большем объеме. Не мы отказались от дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из России. Это Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше исполнять свои контракты», – заявил он.

    Вице-премьер отметил, что контракты с Европой носят долгосрочный характер, некоторые из них, например, по газу, действуют до 2035–2040 годов. Он подчеркнул, что односторонний отказ от этих поставок не основан на правовой базе и принимается политически, в ущерб потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что Россия с 2022 года поставила Евросоюзу энергоресурсов на 320,7 млрд долларов.

    А весной Россия резко увеличила поставки сжиженного природного газа Европе. При этом позже Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ.

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    14 октября 2026, 21:34 • Новости дня
    В Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики рэпера Navai

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление российского рэпера Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai, в Астане перенесли на неопределенный срок после задержания исполнителя правоохранительными органами Казахстана по подозрению в контрабанде наркотиков.

    Мероприятие, которое должно было пройти 14 октября, не состоится по техническим причинам, передает РИА «Новости».

    Накануне правоохранительные органы Жамбылской области совместно с пограничниками задержали артиста при въезде в республику. В автомобиле музыканта обнаружили наркотики, после чего стражи порядка завели уголовное дело о покушении на контрабанду запрещенных веществ.

    Зрителям предложили сдать билеты через платформы покупки. Поздняя отмена выступления вызвала возмущение у поклонников артиста. Директор исполнителя Рауф Гусанов отказался давать комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду рэпера задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков.

    В прошлом месяце Центр организации дорожного движения отозвал иск к артисту на 91 тыс. рублей.

    Судебные приставы взыскали с музыканта задолженность за коммунальные услуги.

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    16 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анталья и другие турецкие курорты оказались во власти необычайно холодной для октября погоды с сильными штормами и резким похолоданием.

    В октябре на курортах юга Турции дневная температура опустилась до плюс 18 градусов вместо привычной нормы в 26,6 градуса, продолжаются мощные ливни. Отдыхающие оказались застигнуты врасплох январской погодой, передает РИА «Новости».

    «Дождь льет, море бушует, гром гремит», – охарактеризовала погоду в районе Авсаллар российская туристка Лариса. Она отметила, что несмотря на шторм, отель работает в обычном режиме, а организаторы даже устраивали дискотеку на пляже.

    Турист Александр, отдыхающий с семьей в Каше, сообщил, что вода в Средиземном море стала холоднее, чем в прошлые годы, из-за чего местные жители уже завершили купальный сезон. В свою очередь турецкие СМИ публикуют видео последствий непогоды, на одном из которых пианист играет саундтрек из фильма «Титаник» в подтопленном отеле.

    По данным метеорологов, в Аланье и Манавгате за несколько дней выпала месячная норма осадков. При этом в Российском союзе туриндустрии пояснили, что удешевление путевок в Анталью связано не с дождями, а с плановым окончанием пляжного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

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    15 октября 2026, 00:10 • Новости дня
    Хакеры получили доступ к реестру физлиц Дании из-за пароля «123456»

    Tекст: Катерина Туманова

    Киберзлоумышленники получили доступ к центральной базе гражданской регистрации (CPR) Дании благодаря использованию сотрудниками IT-компании простейшей комбинации цифр для защиты административных учетных записей.

    По меньшей мере три учетные записи в компании, связанные с крупным нарушением датского реестра физлиц CPR, использовали пароль «123456», включая учетную запись администратора, пишет Copenhagen Post.

    Инцидент затронул информацию о почти 8,8 млн номеров социального страхования, передает издание Politiken.

    Профессор Орхусского университета Йенс Мируп Педерсен назвал подобный подход фатальным.

    «На самом деле никакой защиты нет, это открытая дверь. Пароль типа «123456» – один из первых, который вы решили бы использовать, если бы взяли список самых  распространенных паролей. Мне трудно представить, чтобы система безопасности могла сработать хуже. Проблемы рано или поздно должны были произойти», – отметил эксперт.

    Компания Pays ApS подтвердила, что хакеры получили доступ к CPR именно через её системы.

    «Наша компания подверглась атаке, в результате которой был нарушен наш законный доступ к поиску информации в системе CPR», – сказала управляющий директор компании Софи Лаурсен

    Анонимный хакер сообщил журналистам, что находился в системе 21 день и 17 часов. Продавать похищенную базу злоумышленник не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дании 5 октября произошла утечка личных данных почти 9 млн человек. Хакерская атака обрушила японскую систему данных о стихийных бедствиях.

    Киберполиция научила россиян искать утекшие пароли в браузерах.

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    Россия и Индонезия официально заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС. Это первый в мире экспортный проект по поставке электроэнергии от плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ). Согласно документу, мощность «плавучего пауэрбанка» составит 200 МВт. Как эта сделка укрепляет геополитические позиции России в Юго-Восточной Азии? И почему никто раньше не смог реализовать подобный проект серийно? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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