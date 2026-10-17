В Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России

Депутат Европарламента Готинк предложил прекратить выдачу всех виз россиянам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Евросоюзу следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время конфликта на Украине, передает РИА «Новости» заявление депутата Европейского парламента Дирка Готинка в интервью Euronews.

«Каждый месяц десятки тысяч россиян путешествуют по Европе. Я думаю, что мы должны прекратить это. Это не так трудно сделать», – заявил Готинк.

Между тем, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России отметил, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз гражданам России.