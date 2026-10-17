Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
В Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России
Депутат Европарламента Готинк предложил прекратить выдачу всех виз россиянам
Депутат Европарламента Дирк Готинк призвал прекратить выдачу всех видов виз россиянам до завершения спецоперации на Украине.
Евросоюзу следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время конфликта на Украине, передает РИА «Новости» заявление депутата Европейского парламента Дирка Готинка в интервью Euronews.
«Каждый месяц десятки тысяч россиян путешествуют по Европе. Я думаю, что мы должны прекратить это. Это не так трудно сделать», – заявил Готинк.
Между тем, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России отметил, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз гражданам России.