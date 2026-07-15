В США трех россиян обвинили в киберпреступлениях и мошенничестве

В США трех россиян обвинили в киберпреступлениях

Tекст: Катерина Туманова

Прокуратура по северному округу штата Огайо предъявила обвинения в киберпреступлениях трем гражданам России, передает РИА «Новости».

«Прокуратура США по северному округу штата Огайо объявила о снятии грифа секретности с обвинительного заключения, в котором трем гражданам России предъявлены обвинения в причастности к вредоносной киберактивности, направленной против критической инфраструктуры США», – говорится в заявлении ведомства.

Фигурантами дела стали жители Петербурга Александр Волосовик, Кирилл Затолокин и Юлия Панкова. Кроме того, обвинения выдвинуты против компаний Media Land и ML.Cloud.

Россиян подозревают в сговоре ради компьютерного мошенничества, использовании электронных средств связи для обмана, а также в отмывании незаконных доходов.

Госдепартамент в рамках программы «Награды за правосудие» предложил вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о сообщниках обвиняемых.

Власти также обещают возможное переселение лицам, предоставившим ценные сведения о связи фигурантов с иностранными правительствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Госдуму внесли проект закона о праве ВС защищать россиян за рубежом. Египетский суд заморозил активы троих россиян по делу о международном мошенничестве. Суд Индонезии отправил россиянку в тюрьму за сокрытие наркоплантации.