От атак ВСУ в Белгородской области погиб человек

Шуваев: Один человек погиб и пятеро ранены от атак ВСУ в Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

«К сожалению, во время атаки ВСУ в Белгородском округе 18 октября погиб мужчина. От всего сердца выражаю искренние соболезнования родным и близким… В Краснояружском и Шебекинском округах пострадали пять человек. Один из них находится на стационарном лечении», – написал Шуваев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали девять человек.

В субботу ранения получили шесть человек.

Ранее при атаках на регион пострадали два мирных жителя.