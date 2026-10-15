При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали при 59 атаках ВСУ на Белгородскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

За прошедшие сутки украинские военные нанесли десятки ударов по приграничным районам. «За минувшие сутки ВСУ 59 раз атаковали территорию Белгородской области. <…> В Грайворонском и Шебекинском округах пострадали два человека. Один из них находится на стационарном лечении», – написал Александр Шуваев.

Под удары попали 14 округов региона. Украинские подразделения пять раз обстреляли муниципалитеты из артиллерии и еще 16 раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников.

Кроме того, в небе над Белгородской областью были сбиты и подавлены 67 украинских дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при ударах ВСУ по Белгородской области погибли три человека.

Силы ПВО накануне уничтожили 91 беспилотник над Рязанской и Саратовской областями.







