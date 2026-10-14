Пленный боец ВСУ рассказал о советах инструкторов сдаваться в плен

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время неформальных бесед в центрах подготовки инструкторы рекомендовали мобилизованным украинцам при первой возможности сдаваться в плен и не утаивать информацию, передает РИА «Новости».

«Инструкторы, побывавшие на передовой, говорили, что жизнь дороже всего. Лучше сдаться в плен. Рассказывать все, что спросят, не надо ничего скрывать», – заявил Волошенюк.

Военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ взяли в плен бойцы 3-й армии Южной группировки российских войск в районе Никифоровки на славянско-краматорском направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский морпех взял в плен солдата ВСУ в Запорожской области.

Спрятавшиеся в подвале под ковром украинские бойцы сдались в плен.

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