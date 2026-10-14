Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
Украинские инструкторы посоветовали мобилизованным сдаваться в плен
Пленный боец ВСУ рассказал о советах инструкторов сдаваться в плен
Украинские инструкторы во время подготовки советовали насильно мобилизованным новобранцам сдаваться в плен российским войскам, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Виктор Волошенюк.
Во время неформальных бесед в центрах подготовки инструкторы рекомендовали мобилизованным украинцам при первой возможности сдаваться в плен и не утаивать информацию, передает РИА «Новости».
«Инструкторы, побывавшие на передовой, говорили, что жизнь дороже всего. Лучше сдаться в плен. Рассказывать все, что спросят, не надо ничего скрывать», – заявил Волошенюк.
Военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ взяли в плен бойцы 3-й армии Южной группировки российских войск в районе Никифоровки на славянско-краматорском направлении.
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