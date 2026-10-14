Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Силы ПВО уничтожили 91 беспилотник над Рязанской и Саратовской областями
Минобороны: Силы ПВО сбили 91 БПЛА в Рязанской и Саратовской областях
За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 90 беспилотных летательных аппаратов над территориями двух регионов.
Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку дронов. В течение прошедших суток дежурные силы ликвидировали десятки аппаратов противника, сообщает Минобороны России в «Макс».
По данным ведомства на 18:00 среды, над территорией Саратовской области было сбито 68 беспилотных летательных аппаратов. Еще 23 дрона военные уничтожили в небе над Рязанской областью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.
В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек.
В Ставропольском крае военные отбили атаку беспилотников.