На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Пентагон опроверг данные статьи WP об использовании Ираном системы Starlink
Представитель Пентагона Парнелл опроверг данные статьи WP об Иране и Starlink
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг информацию об использовании Ираном системы спутниковой связи Starlink в ходе боевых действий против Соединенных Штатов.
«У министерства нет записей о каком-либо докладе Центрального командования аппарату министра по этому вопросу. Мы проинформировали The Washington Post об этом факте, но они все равно опубликовали [статью]», – заявил Парнелл в X.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье издание The Washington Post заявило об использовании властями Ирана терминалов Starlink для нанесения ударов по базам США на Ближнем Востоке, причем центральное командование якобы сообщило об этом Пентагону.
Американская компания SpaceX опровергла эту публикацию. Конгрессмен-демократ Джим Хаймс заявил о необходимости для основателя SpaceX Илона Маска ответить за применение Ираном спутникового интернета в военных целях.