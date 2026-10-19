Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали девять человек
При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали девять человек
В Белгородской области за прошедшие сутки от ударов со стороны ВСУ пострадали девять мирных жителей, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
Пять из девяти пострадавших за минувшие сутки в результате атак украинских военных были госпитализированы, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
«В городе Белгороде и Шебекинском округе пострадали девять человек. Пять пострадавших находятся на стационарном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – заявил Шуваев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье семь человек пострадали при атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области.
В субботу женщина погибла при атаке украинских дронов в регионе.
Еще шесть человек получили ранения в результате атак на Белгородскую область.