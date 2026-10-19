При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали девять человек

При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали девять человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пять из девяти пострадавших за минувшие сутки в результате атак украинских военных были госпитализированы, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

«В городе Белгороде и Шебекинском округе пострадали девять человек. Пять пострадавших находятся на стационарном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – заявил Шуваев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье семь человек пострадали при атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области.

В субботу женщина погибла при атаке украинских дронов в регионе.

Еще шесть человек получили ранения в результате атак на Белгородскую область.