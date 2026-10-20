Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?4 комментария
АКИТ предложила правительству упростить учет убытков от атак БПЛА
Ассоциация интернет-торговли предложила упростить учет убытков от атак БПЛА
Ассоциация компаний интернет-торговли направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с инициативой упростить порядок подтверждения убытков бизнеса, возникших в результате атак беспилотников.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила снизить административную нагрузку на бизнес и ускорить налоговый учет убытков от атак беспилотников, повреждения объектов и массовых сбоев цифровой инфраструктуры. Письмо с соответствующей инициативой направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Как отметили в ассоциации, в текущих условиях компаниям необходимо оперативно отражать убытки в учете без избыточных бюрократических процедур. Для этого предлагается установить упрощенный порядок подтверждения факта атаки и сократить сроки получения документов за счет налаженного межведомственного взаимодействия.
Отдельное внимание авторы инициативы уделили цифровым инцидентам. В АКИТ считают, что для доказательства ущерба следует учитывать официальные уведомления операторов ЦОД и облачных сервисов, данные операторов связи, журналы инцидентов и документы о расходах на восстановление инфраструктуры.
По мнению представителей бизнеса, внедрение такого порядка позволит компаниям быстрее фиксировать потери, корректно отражать их в налоговом учете и направлять ресурсы на восстановление операционной деятельности.
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