АКИТ предложила правительству упростить учет убытков от атак БПЛА

Ассоциация интернет-торговли предложила упростить учет убытков от атак БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила снизить административную нагрузку на бизнес и ускорить налоговый учет убытков от атак беспилотников, повреждения объектов и массовых сбоев цифровой инфраструктуры. Письмо с соответствующей инициативой направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отметили в ассоциации, в текущих условиях компаниям необходимо оперативно отражать убытки в учете без избыточных бюрократических процедур. Для этого предлагается установить упрощенный порядок подтверждения факта атаки и сократить сроки получения документов за счет налаженного межведомственного взаимодействия.

Отдельное внимание авторы инициативы уделили цифровым инцидентам. В АКИТ считают, что для доказательства ущерба следует учитывать официальные уведомления операторов ЦОД и облачных сервисов, данные операторов связи, журналы инцидентов и документы о расходах на восстановление инфраструктуры.

По мнению представителей бизнеса, внедрение такого порядка позволит компаниям быстрее фиксировать потери, корректно отражать их в налоговом учете и направлять ресурсы на восстановление операционной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минфин заявил об изменениях учета расходов на защиту от БПЛА в бизнесе.

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