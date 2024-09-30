Возбуждено дело после ДТП с погибшим под Краснодаром

Уголовное дело возбуждено после ДТП под Краснодаром с грузовиком и автобусом

Tекст: Денис Тельманов

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, передает ТАСС.

ДТП произошло у станицы Старокорсунской, где грузовик и пассажирский автобус столкнулись, что привело к возгоранию.

По словам следователей, водитель грузовика выехал на встречную полосу, что и стало причиной трагедии. В результате происшествия водитель грузовика погиб на месте, а пассажиры автобуса получили травмы.



Всего пострадали 31 человек, из которых 22 были госпитализированы, включая троих детей. В автобусе находились 49 человек, направлявшихся на заказном рейсе из Краснодара в Ставрополь.

Они были болельщиками гандбольного клуба «Виктор». Среди госпитализированных четверо получили тяжелые травмы. Детям, среди которых есть пострадавшие с сотрясением мозга и рваными ранами, была оказана медицинская помощь.

Руководитель следственного управления Андрей Маслов взял расследование под личный контроль. Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара также начала проверку по факту ДТП.

Отмечается, следователи продолжают комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром увеличилось до 31 человека.