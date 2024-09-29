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Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром увеличилось до 31 человека
В аварии с автобусом под Краснодаром пострадал 31 человек, включая троих детей
В результате столкновения автобуса с грузовиком под Краснодаром помощь медиков понадобилась 31 пассажиру, включая троих детей, водитель фуры погиб.
Как сообщает ТАСС, в результате дорожно-транспортного происшествия под Краснодаром, помощь медиков потребовалась 31 пассажиру автобуса. В числе пострадавших трое детей.
Водитель грузовика, участвовавший в столкновении, погиб на месте.
Инцидент произошел в районе станицы Старокорсунской на автодороге Темрюк – Краснодар – граница Ставропольского края.
По данным полиции, 58-летний водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом Yutong, из-за чего произошло возгорание транспортных средств.
Ехавший из Краснодара в Ставрополь автобус вез 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор». Пожар был потушен, а следственные действия продолжаются.
По информации краевого главка МЧС, госпитализированы 22 человека, остальные получили медицинскую помощь на месте.
Прокуратура Карасунского административного округа города организовала проверку, также на месте происшествия работают следователи Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса выжил в ДТП под Краснодаром