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Водитель автобуса выжил в ДТП под Краснодаром
В ДТП под Краснодаром пострадали 25 человек, водитель автобуса выжил
В результате ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком под Краснодаром водитель автобуса выжил, а водитель грузовика погиб, 25 человек получили травмы, включая шестеро с ожогами.
Водитель рейсового автобуса, который попал в ДТП в районе станицы Старокорсунской под Краснодаром, выжил, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В результате аварии погиб водитель грузовика. Ранее сообщалось, что водитель автобуса погиб, однако эти данные были уточнены, передает ТАСС.
По имеющимся сведениям, в результате столкновения пострадали 25 человек. Шестерых с травмами и ожогами разной степени тяжести доставляют в стационары краевых медицинских центров. Троих детей, получивших травмы средней тяжести, отправили в детскую краевую больницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае между рейсовым автобусом и грузовиком погиб водитель автобуса, а пятеро пассажиров, включая троих детей, получили травмы. Сообщалось, что авария произошла в станице Старокорсунской, где автобус столкнулся с грузовиком, что привело к трагическим последствиям.