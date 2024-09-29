Военный эксперт описал возможный ответ России на попытку блокады Финского залива

Военный эксперт Зверев: Россия уже предприняла шаги против угрозы Балтийскому флоту от НАТО

Tекст: Станислав Лещенко

Глава эстонской армии Андрус Мерило заявил финской газете Helsingin Sanomat, что Эстония и Финляндия могут заблокировать для России Финский залив. По мнению военного эксперта Юрия Зверева, такие угрозы нельзя воспринимать как немедленную готовность к действию. Тем не менее расширение НАТО действительно создает новые вызовы для России в Балтийском регионе.

Как пояснил Зверев газете ВЗГЛЯД, Балтийский флот ВМФ России оказывается в уязвимом положении из-за развертывания береговых ракетных комплексов НАТО, в том числе недавно приобретенных Эстонией ракет Blue Spear. Эти ракеты способны поражать как морские, так и наземные цели. Зверев отметил, что для противодействия этой угрозе российские вооруженные силы уже предприняли шаги, включая оснащение серийных корветов проектов 20380 с ЗРК «Полимент-Редут» и размещение современных зенитных систем С-400.

В Калининградской области развернуты береговые ракетные комплексы «Бастион» с противокорабельными ракетами (ПКР) «Оникс», дальность действия которых планируется увеличить до 1000 км. Эти комплексы способны «запирать» Балтийское море, охватывая Европу до Люксембурга. Зверев также подчеркнул, что в разработке находится новый береговой ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон», скорость которой делает ее практически неперехватываемой.

Кроме того, в рамках подготовки к потенциальным угрозам Балтийский флот провел учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров. Планируется производство новых ударных катеров на Кингисеппском машиностроительном заводе. Таким образом, Россия готова ответить на возможные действия НАТО в регионе, если это потребуется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил о необходимости разработки совместных с Финляндией планов по ограничению передвижения российского флота в Финском заливе. Кроме того, военное руководство Эстонии заявляет о необходимости создания планов блокады Финского залива, аналогичной той, что была осуществлена фашистской Германией во время Великой Отечественной войны. Важно отметить, что страны Североатлантического альянса регулярно отрабатывают на учениях в Балтийском регионе сценарии борьбы с Россией, что подчеркивает серьезность потенциальной угрозы.