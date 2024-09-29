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В ДТП в Калужской области погибли три человека
Три человека погибли и двое пострадали в ДТП с Lada и Volkswagen в Калужской области
В Калужской области на автодороге произошло столкновение автомобилей Lada Vesta Cross и Volkswagen Passat, в результате чего три человека погибли на месте, а двое получили травмы и были доставлены в больницу.
Три человека погибли и двое были госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Калужской области, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на 14-ом километре автодороги «Боровск-Федорино-Верея-Медынь» около 5.50 по московскому времени.
По информации прокуратуры региона, столкнулись два легковых автомобиля – Lada Vesta Cross и Volkswagen Passat. В аварии три человека из автомобиля Volkswagen погибли на месте происшествия.
Прокурор Боровского района координирует работу правоохранительных органов на месте ДТП. Пострадавшие были доставлены в Боровскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области грузовой автомобиль «КамАЗ» сбил насмерть мальчика на велосипеде. В дополнение к этому, в Людиново автомобиль Lada Priora выехал на тротуар после столкновения с рейсовым микроавтобусом, в результате чего погиб двухмесячный ребенок и четверо пешеходов получили травмы. Также в Ульяновске грузовой автомобиль МАЗ протаранил пассажирский автобус, в результате чего пострадали 13 человек.